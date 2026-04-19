أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة، من خلال الوزارات والجهات المعنية، في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التنمية الشاملة في سيناء، والتي تتضمن مجموعة كبيرة من المشروعات في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين والتنمية العمرانية، إلى جانب تطوير البنية التحتية عبر إنشاء الطرق والمحاور والأنفاق والكباري، فضلًا عن تنفيذ مشروعات للتنمية السياحية بالمحافظة.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة شمال سيناء.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن زيارته لمحافظة شمال سيناء، التي تتزامن مع احتفالات الدولة بعيد تحرير سيناء، تستهدف متابعة معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة ودفع العمل بها، مشيرًا إلى أن الجولة تشمل عددًا من المشروعات في قطاعات الرعاية الصحية ومياه الشرب ومحطات تحلية مياه البحر، إلى جانب مشروعات صناعية، فضلاً عن متابعة أعمال تطوير مطار العريش والميناء البحري بالمدينة، وعدد من المشروعات الحيوية الأخرى.

وأضاف "مدبولي"، أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة للتطوير الاستراتيجي وتحقيق التنمية المتكاملة في شمال سيناء، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية المحافظة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وأوضح أن هذه الجهود تسير بالتوازي مع خطط الدولة لبناء الإنسان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لأهالي شمال سيناء، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المنطقة باعتبارها جزءًا أصيلًا من التنمية الشاملة.

وأكد رئيس الوزراء، أن شمال سيناء تمتلك مقومات كبيرة تجعلها منطقة جاذبة للاستثمار، موضحًا أن رؤية الدولة تستهدف تحويل المحافظة إلى مركز عمراني وصناعي وتجاري وزراعي وسياحي متكامل يخدم الاقتصاد المصري.

وشدد "مدبولي"، على حرص الدولة على تقديم مختلف الحوافز والتيسيرات لتشجيع الاستثمار في شمال سيناء، بما يسهم في دعم التنمية وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن التنمية المتكاملة في سيناء تعتمد بشكل أساسي على مشاركة أبناء المحافظة أنفسهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

رافق رئيس مجلس الوزراء، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان.