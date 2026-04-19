أكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائي لإعادة تفعيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر وليبيا، مشيرًا إلى أن الملف قيد الدراسة والتنسيق بين الجانبين.

وأوضح المصدر في تصريحات إلى مصراوي، أن هناك تواصلًا مستمرًا مع الجانب الليبي لمتابعة مستجدات المشروع، خاصة في ظل التحديات الفنية واللوجستية التي تتطلب تجهيزات محددة لضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي بين البلدين.

وأضاف أن مشروع الربط الكهربائي يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في دعم التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وشبكة كهرباء قادرة على تصدير الفائض إلى الدول المجاورة، ومنها ليبيا.

وأشار إلى أن عودة الربط الكهربائي تتوقف على جاهزية الشبكة الليبية وقدرتها على استقبال الأحمال، إلى جانب الانتهاء من بعض أعمال الصيانة والتأهيل في خطوط الربط القائمة.

وأكد أن وزارة الكهرباء حريصة على دعم جهود التعاون مع ليبيا في قطاع الطاقة، بما يحقق مصالح البلدين، ويسهم في استقرار الشبكات الكهربائية في المنطقة.

واختتم قائلا: "أي مستجدات بشأن تحديد موعد إعادة الربط سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي فور الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية والتنسيقية".