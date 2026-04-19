شمس نهاراً وأمطار ليلاً.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الأحد ورياح مثيرة للأتربة

كتب : أحمد عبدالمنعم

02:19 ص 19/04/2026
    نشاط الرياح
    نشاط الرياح
    نشاط الرياح
    نشاط الرياح
    نشاط الرياح
    شاطئ بالسويس خلال نشاط الرياح ثاني ايام العيد
    نشاط الرياح على فترات متقطعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الأحد على معظم أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للبرودة ليلاً وفي فترات الصباح المتأخر.
درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية
أوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة ستشهد تبايناً ملحوظاً؛ حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 درجة، والسواحل الشمالية 22 درجة، بينما ترتفع في شمال الصعيد لتصل إلى 30 درجة، وذروتها في جنوب الصعيد بواقع 33 درجة مئوية، مما يستوجب الحذر من فروق الحرارة بين النهار والليل.


استمرار الغطاء السحابي وخريطة سقوط الأمطار


وفيما يخص الظواهر الجوية، أكدت الهيئة استمرار الغطاء السحابي الكثيف على مناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها فرص لسقوط الأمطار التي بدأت منذ ليلة أمس وتستمر اليوم الأحد. كما تمتد فرص الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تصل أمطار خفيفة إلى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.


تحذيرات من رياح مثيرة للرمال والأتربة


وحذرت الأرصاد من نشاط حركة الرياح على أغلب الأنحاء، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وسيناء، بالإضافة إلى بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق السريعة.

