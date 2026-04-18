رئيس جهاز الملكية الفكرية يبحث مع مدير "الويبو" تعزيز التعاون ودعم الابتكار

كتب : محمد أبو بكر

01:12 م 18/04/2026

الدكتور هشام عزمي يلتقي مدير الويبو بجنيف

التقى الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، مع دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، وذلك بمقر المنظمة في جنيف، على هامش مشاركة مصر في فعاليات الحوار القيادي لتكنولوجيا المعلومات (WILD/2).

وشهد اللقاء، بحسب بيان، السبت، حضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، والمستشار محمد عادل السكرتير الأول وعضو بعثة مصر، إلى جانب عدد من قيادات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، من بينهم نائب المدير العام ومسؤولو إدارات التعاون والتنمية وحقوق المؤلف والمكتب العربي.

واستعرض رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، إضافة إلى ما تم تحقيقه من تقدم في المشروعات المشتركة مع الويبو، والتي تستهدف تطوير منظومة الملكية الفكرية في مصر وتعزيز دورها في دعم الابتكار.

وتناول اللقاء، سبل توسيع التعاون بين الجانبين في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات المؤسسية، مع التركيز على إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات والإجراءات المرتبطة بمنظومة الملكية الفكرية.

ومن جانبه، أكد المدير العام للويبو دعم المنظمة الكامل لمصر من خلال الجهاز المصري للملكية الفكرية، مشيدًا بالتجربة المصرية التي وصفها بالنموذج المتميز في إدارة منظومة الملكية الفكرية على المستوى الدولي.

وأعرب عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات التحول الرقمي وتنمية القدرات البشرية، إلى جانب توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في تطوير منظومة الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار.

الملكية الفكرية التحول الرقمي الذكاء الإصطناعي منظمة الويبو

