كثّفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها الميدانية الرقابية والإرشادية والمتابعة على مستوى مديريات الزراعة بجميع المحافظات، لمتابعة الملفات الزراعية الحيوية، وعلى رأسها موسم توريد القمح والاستعدادات للموسم الصيفي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواجد الميداني المستمر ودعم المزارعين.

وأعلنت الإدارة المركزية لشؤون المديريات، برئاسة الدكتور محمد شطا، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، عن تنفيذ سلسلة من الجولات التفقدية شملت محافظتي بورسعيد والمنيا، استهدفت الوقوف على جاهزية مراكز التجميع والصوامع، والتأكد من تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان انتظام عمليات التوريد.

ومن جانبه، شدد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات خلال جولاته على ضرورة تيسير إجراءات استلام القمح وسرعة صرف مستحقات الموردين، فضلًا عن تكثيف الدعم الإرشادي لتقليل الفاقد خلال عمليات الحصاد، إلى جانب المتابعة اللحظية للحالة العامة للمحاصيل الشتوية لتعظيم العائد الإنتاجي.

وفي سياق متصل، أوضح "شطا" أن مديريات الزراعة بالمحافظات تواصل الاستعدادات الخاصة بزراعة محاصيل الموسم الصيفي، مع التأكد من توافر جميع مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة بالجمعيات الزراعية، وتقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين لتحقيق أعلى معدلات إنتاجية تخدم منظومة الأمن الغذائي.

وفي إطار ترسيخ مبدأ الشفافية والحفاظ على حقوق المزارعين، وبناءً على توجيهات وزير الزراعة، تم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال ما تم رصده من تقصير بمحافظتي المنيا وقنا، حيث تم إحالة عدد من المسؤولين بإدارتي مطاي وسمالوط بمحافظة المنيا إلى النيابة العامة، نتيجة مخالفات إدارية وتقصير في العمل، فضلًا عن إحالة وقائع تلاعب بالحيازات الزراعية وصرف أسمدة مدعمة بدون وجه حق بمركز أبوتشت بمحافظة قنا إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، استمرار لجان المتابعة في العمل بكافة المحافظات، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تلاعب يمس مقدرات القطاع الزراعي أو حقوق الفلاح المصري، وصولًا لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

