كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت على مختلف مناطق الجمهورية.

قالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه تسود اليوم أجواء مائلة للحرارة إلى حارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وتبلغ العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 26 درجة.

وأضافت الهيئة أنه يوجد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، مع استمرار ظهور الأتربة والرمال المثارة على بعض المناطق، ولكن أقل حدة من يوم أمس.

وأشارت إلى أنه من خلال متابعة صور الأقمار الصناعية، تظهر الأتربة والرمال المثارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومناطق من شمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء.

كما تظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وسحب عالية على جنوب سيناء، وسحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من جنوب الصعيد ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وقد يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

