شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: نزع ملكية أراضٍ لصالح مترو الإسكندرية "أبو قير - محطة مصر"، وقطع المياه عن مناطق بالجيزة في هذا الموعد، وتوقف إصدار تأشيرات العمرة وانتهاء الموسم خلال ساعات، والعمل تعلن غلق منشآت خطرة وإحالة 46 للجهات المختصة، وتوجيه عاجل من الزراعة والتضامن بشأن متضرري السيول بسانت كاترين.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

نزع ملكية أراضٍ لصالح مترو الإسكندرية "أبو قير - محطة مصر"

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، القرار رقم 828 لسنة 2026، باعتبار مشروع إنشاء المرحلة الثانية من مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر - كم 21) بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، وذلك بمساره وكافة منشآته ومرافقه، بما في ذلك محطات الركاب ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالي وغيرها من المكونات المرتبطة بالمشروع.

تصل لأكثر من 12 ساعة.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة في هذا الموعد

أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات في عدد من المناطق.

توقف إصدار تأشيرات العمرة وانتهاء الموسم خلال ساعات

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن توقف وانتهاء موسم العمرة 2026 رسميًا خلال ساعات بعد إيقاف السعودية إصدار التأشيرات.

العمل: غلق منشآت خطرة وإحالة 46 للجهات المختصة

واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل جهودها التفتيشية والتوعوية على مستوى محافظات الجمهورية خلال 5 أيام فقط.

وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم لمتضرري السيول بسانت كاترين

تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، ووجهت بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم لتجمع وادي سعال بمدينة سانت كاترين، وذلك عقب تعرض المنطقة لسيول أدت إلى تضرر مساحات من الأراضي الزراعية.

الثقافة: خطة لتوسيع العروض الفنية بمحطات المترو وتحويلها لمنصات إبداعية يومية

أعرب الفريق كامل الوزير وزير النقل، خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الخميس 16 أبريل 2026، عن سعادته وتقديره لجهود وزارة الثقافة، مثمنًا اهتمامها بالمحتوى المقدم داخل محطات مترو الأنفاق من خلال العروض الفنية التي تجمع بين التراث المصري والموسيقى الحديثة، بما يسهم في نشر حالة من البهجة بين جماهير ورواد وسائل النقل الجماعي.

توجيه عاجل من وزير الزراعة بشأن متضرري السيول بسانت كاترين

وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي لتجمع "وادي سعال" بمدينة سانت كاترين، وذلك في أعقاب موجة السيول التي تعرضت لها المنطقة وأدت لتضرر أجزاء من الأراضي الزراعية.

ما مصير منحة التموين 2026 حال فقدان البطاقة؟.. التموين توضح

يهتم عدد كبير المواطنين، بالبحث عن مصير الدعم عند فقدان بطاقة التموين خلال فترة صرف منحة التموين 2026.

