أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم أكثر من مليون و350 ألف خدمة طبية وتوعوية، ضمن خطة التأمين الطبي الشامل لاحتفالات عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم، خلال الفترة من السبت 11 أبريل حتى الإثنين 13 أبريل 2026، على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي الخدمات بلغ مليونًا و350 ألفًا و147 خدمة، منها 650 ألفًا و147 خدمة طبية قدمتها القوافل العلاجية المتنقلة في تخصصات طب الأسنان والأطفال والباطنة والعظام، إلى جانب خدمات تنظيم الأسرة وفحوصات السونار وصرف الأدوية مجانًا، مع تحويل الحالات المستدعية إلى المراكز والوحدات الصحية، وتنفيذ المبادرات الرئاسية عبر الفرق الطبية.

كما قدمت فرق التواصل المجتمعي نحو 700 ألف خدمة توعوية شملت نشر الإرشادات الوقائية من الأمراض المعدية، والتوعية بكيفية التعامل مع حالات التسمم الغذائي، والتعريف بالمبادرات الرئاسية وآليات الاستفادة منها، وتوجيه المواطنين إلى أماكن الخدمات الطبية.

وفي إطار دعم صحة المرأة، تم نشر 12 سيارة متنقلة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث قدمت خدمات الفحص المبدئي وأشعة السونار وتصوير الماموجرام، مع تحويل الحالات التي تحتاج استكمال الفحوصات أو العلاج إلى المستشفيات المتخصصة.

كما عززت الوزارة خدمات التشخيص المتقدم بنشر خمس سيارات مجهزة بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي في عدة محافظات، لتقديم خدمات الأشعة في تخصصات المخ والأعصاب والعظام والجراحة والطوارئ.

أما على صعيد الخدمات الإسعافية، فقد تم تخصيص 407 سيارات إسعاف لتأمين قداسات عيد القيامة، و230 سيارة لتأمين الحدائق والمتنزهات، و100 سيارة على الطرق السريعة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بأسطول الإسعاف ودفع 11 لنش إسعافي لتأمين المجرى الملاحي لنهر النيل.

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ حملات المرور والمتابعة الميدانية المكثفة على المنشآت الصحية وأماكن تمركز الفرق الطبية، لضمان كفاءة الخدمات وتوافر المستلزمات الطبية والمخزون الاستراتيجي من أكياس الدم والأمصال والطعوم اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بتقديم خدمات صحية متكاملة وشاملة لكافة المواطنين خلال فترات الأعياد والمناسبات التي تشهد كثافات جماهيرية، بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين في جميع المحافظات.