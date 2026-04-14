"البحوث الإسلاميَّة" يطلق مبادرة لتقديم الدَّعم النَّفسي للجمهور

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:30 م 14/04/2026

مجمع البحوث الإسلامية

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، مبادرة بعنوان: (تحدَّث معنا)؛ بهدف توفير مساحة آمنة للتعبير والحوار، وتشجيع مَن يمرُّون بتحديات حياتيَّة على عدم كتمان ما بداخلهم، والتوجُّه نحو الحديث والمشاركة كخطوة أولى نحو التخفيف واستعادة التوازن، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف الدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، ومتابعة الأمانة المساعدة للدَّعوة والإعلام الدِّيني بالمجمع.

وتعتمد المبادرة على إتاحة قنوات تواصل مباشرة مع المتخصِّصين والوعَّاظ؛ إذْ يستقبل المجمع الحالاتِ الواردةَ عبر هذه القنوات، ويتابعها، مع تقديم الدَّعم النَّفسي والمعنوي اللازم في إطارٍ مِنَ الخصوصيَّة والاهتمام؛ بما يُسهِم في التخفيف مِنَ الأعباء، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات.

وأوضح الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أن المبادرة تأتي في سياق الدَّور الدَّعوي والمجتمعي الذي يضطلع به المجمع، مؤكِّدًا أنَّ الاستماع الجاد يمثِّل خطوةً أساسيَّةً في مساعدة الأفراد على تجاوز ما يمرُّون به، وأنَّ الكلمة الطيِّبة والدَّعم الصادق قد يُحدِثان فارقًا حقيقيًّا في حياة الإنسان.

آلية التواصل من خلال المبادرة

وأشار إلى أنَّ (تحدَّث معنا) تستهدف فَتْحَ قنوات تواصل آمنة ومباشرة مع مختلِف الفئات، من خلال منصَّات المجمع على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مناطق الوعظ المنتشرة في جميع المحافظات، لافتًا إلى أنَّ المجمع يعمل -كذلك- على إطلاق تطبيق إلكتروني يحمل اسم المبادرة؛ يوفِّر وسيلةَ تواصلٍ سريعة وفاعلة تتيح تقديم الدَّعم في أي وقت.

وأكِّد مجمع البحوث الإسلاميَّة استمرار جهوده في إطلاق مبادرات نوعيَّة تُعزِّز من تماسك المجتمع، وتدعم الإنسان نفسيًّا ومعنويًّا، انطلاقًا من رسالته في نشر الوعي وترسيخ قِيَم الرحمة والتكافل.

للتواصل مع فريق المبادرة، يمكن ملء البيانات عبر الرَّابط الآتي:

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البنك الدولي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المصري بالعام المالي الحالي
أخبار البنوك

البنك الدولي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المصري بالعام المالي الحالي
حتى 61 قرشا.. سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

حتى 61 قرشا.. سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
لدعم الأنشطة التجارية.. 50% تخفيضا في رسوم تراخيص المحال بالإسكندرية
أخبار المحافظات

لدعم الأنشطة التجارية.. 50% تخفيضا في رسوم تراخيص المحال بالإسكندرية
النيابة العامة توسع منظومة خدماتها الرقمية للمحامين وتعمم الطلب الإلكتروني
حوادث وقضايا

النيابة العامة توسع منظومة خدماتها الرقمية للمحامين وتعمم الطلب الإلكتروني
"أنتِ اللي بوّظتي الجوازة".. تحقيقات النيابة في طعن سيدة وابنتها بعزبة
حوادث وقضايا

"أنتِ اللي بوّظتي الجوازة".. تحقيقات النيابة في طعن سيدة وابنتها بعزبة

بالخطوات والتكلفة والعائد.. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة عبر "صافي القياس"؟
5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
ضربة كبيرة للاحتلال.. إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"