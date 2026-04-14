استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، الرئيس رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان بدولة روسيا الاتحادية، حيث عُقد اجتماع مشترك تم خلاله بحث عددٍ من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري كل من علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

فيما حضر الاجتماع من جمهورية تتارستان بدولة روسيا الاتحادية كلٌ من: "يوري ماتفيف"، القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة، و"أوليغ كوربوشينكو"، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة، و"مارات زياباروف"، نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة، و"غازينور باكيروف"، مساعد رئيس جمهورية تتارستان مدير العلاقات الدولية، و"مارات غاتين"، مساعد رئيس جمهورية تتارستان، و"ايرادا ايوبوفا"، وزيرة الثقافة، وتيمور خير الممثل التجاري والاقتصادي لجمهورية تتارستان.

وفي بداية الاجتماع، عبر رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه وسعادته بلقاء رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية، في زيارته الحالية للقاهرة، كما رحب بالوفد المرافق لسيادته.

تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قال الدكتور مصطفى مدبولي: شرُفنا صباح اليوم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد سيادته ضرورة اغتنام هذه الفرصة، في ضوء العلاقات القوية بين البلدين، وبين القيادتين السياسيتين في مصر وروسيا، للمضي قدمًا في تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودفع العمل نحو تسريع وتيرة التنفيذ، خاصة مع قرب الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمنطقة.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الأهمية التي توليها الدولة المصرية لبدء تفعيل العمل بالمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا تطلع مصر إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة للمطورين الصناعيين في جمهورية تتارستان، فضلًا عن جذب واستقبال المزيد من المستثمرين والمصنّعين من تتارستان للعمل داخل هذه المنطقة.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى التعاون القائم مع عدد من الشركات الرائدة في جمهورية تتارستان بدولة روسيا الاتحادية، لاسيما في مجالات تصنيع الشاحنات، وتكرير المواد البتروكيماوية، وتصنيع إطارات السيارات، مؤكدًا اهتمام الجانب المصري بتوسيع آفاق التعاون مع هذه الشركات. كما أعرب عن التطلع إلى تعزيز برامج التدريب والتعاون في مجال نقل التكنولوجيا، وبناء قدرات الكوادر المصرية، وتوطين هذه الصناعات في مصر بالشراكة مع تلك الشركات.

كما أكد ـ خلال الاجتماع ـ الأهمية التي توليها مصر لعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع دولة روسيا الاتحادية، على المستوى الثنائي، وكذلك في إطار تجمع "البريكس"، وسائر التجمعات والمنظمات التي تتمتع البلدان بعضويتها، ومع جمهورية تتارستان كإحدى أهم الجمهوريات في روسيا الاتحادية، وأبرز قلاعها الصناعية والزراعية والتجارية.

وفي هذا السياق، أشاد رئيس مجلس الوزراء بما تشهده جمهورية تتارستان من طفرة صناعية يعكسها التطور الكبير في إنتاجها الصناعي من الشاحنات، والجرارات الزراعية، والطائرات والمروحيات، فضلاً عن الإنتاج التكنولوجي والزراعي.

وفي أثناء حديثه، قدم الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لرئيس جمهورية تتارستان على اختيار "كازان" لتكون عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2026، واستضافتها المرتقبة للاجتماع المقبل لوزراء ثقافة منظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن تولي عمدة "كازان" رئاسة رابطة مدن تجمع دول البريكس حالياً.

مدبولي: نبحث تطوير آليات التعاون الزراعي مع جمهورية تتارستان

كما أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلع مصر لتطوير آليات التعاون الزراعي مع جمهورية تتارستان، بما في ذلك زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى جمهورية تتارستان بصورة مباشرة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالي الهندسة الوراثية، وكذلك الميكنة الزراعية.

بالإضافة إلى ذلك، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية، ومشاركة الشركات القائمة في جمهورية تتارستان بدولة روسيا الاتحادية بالمجمعات الصناعية المصرية في هذا المجال الحيوي، بما يتضمنه ذلك من بحث إمكانية التصنيع المشترك للصناعات الدوائية بمدينة الدواء المصرية، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون التكنولوجي بين مصر وجمهورية تتارستان بدولة روسيا الاتحادية.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي لما تتطلع إليه مصر بشأن توصل مسئولي البلدين لتفاهمات حول زيادة رحلات الطيران المنتظمة والعارضة (شارتر) بين "كازان" والمدن المصرية (الغردقة وشرم الشيخ) عبر شركات الطيران المصرية والروسية لزيادة السياحة الروسية الوافدة من جمهورية تتارستان.

من جانبه، توجه رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، معربا عن تقديره لاستمرار اللقاءات المشتركة، قائلا: أشيد بحرصكم على تطوير العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو، وأتذكر زيارتي في 2018. كما تشرفت بلقاء فخامة السيد الرئيس السيسي في قمة "بريكس" عام 2024، قائلًا: علاقاتنا ممتدة منذ 80 عاما، وقائمة على الحوار البناء والشراكة الاستراتيجية المثمرة".

وأشار الرئيس رستم مينيخانوف إلى أن جمهورية روسيا الاتحادية تتعاون مع الدولة المصرية في عددٍ من المشروعات المهمة وعلى رأسها محطة الضبعة النووية، وكذا المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن العمل المشترك في مجال السكك الحديدية.

وأضاف: روسيا شريك وثيق لمصر في مجال الأمن الغذائي، خاصة أن مصر تُعزز الآن من مكانتها كمركز لوجستي في مجالي الغذاء والطاقة.

وأكد الرئيس رستم مينيخانوف أن دولة روسيا الاتحادية وجمهورية تتارستان بدولة روسيا الاتحادية تتطلعان إلى الحفاظ على السلام في منطقة الشرق الأوسط، كما أننا قلقون من التصعيد الجاري بالمنطقة، قائلًا: ندعم المسار السلمي والدبلوماسي لحل الصراع القائم.

وأشار إلى أن جمهورية تتارستان بدولة روسيا الاتحادية تُعد من الكيانات الرائدة في المجال الصناعي، مضيفًا أن مصر وتتارستان تشهدان نموًا ملحوظًا في معدلات التبادل التجاري، مع وجود آفاق واعدة لزيادتها خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس جمهورية تتارستان بدولة روسيا الاتحادية أن الشركات الروسية تلعب دورًا مهمًا في السوق المصرية لاسيما في المجال الزراعي وتوريد المنتجات الغذائية، معربا عن تطلعه لزيادة التعاون مع مصر في مجال التصنيع الزراعي بما في ذلك الألبان واللحوم، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود فرص مشتركة للتعاون في مجال صناعة السيارات والصناعات الهندسية عمومًا، وكذا التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والقطاع الطبي، وزيادة البرامج السياحية إلى المنتجعات المصرية في شرم الشيخ والغردقة.

وأشار إلى التعاون مع الأزهر الشريف لنشر الإسلام الصحيح وما يتطلبه ذلك من تأهيل وتدريب الأئمة والخطباء.

وأشاد "مينيخانوف" بالتجربة المصرية الرائدة في بناء المدن الجديدة، قائلًا: بدا هذا بالنسبة لي ملحوظًا بصورة كبيرة منذ زيارتي الأخيرة إلى مصر، ونحن نتطلع إلى التعاون مع الدولة المصرية في مجال بناء هذه المدن الجديدة.

وخلال الاجتماع، أشار علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنه تم التوافق على زيادة حجم التبادل التجاري خاصة في مجال الحبوب، وكذلك تصنيع المعدات الزراعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن التوافق على تبادل الخبرات في الأنشطة الزراعية والتصنيع الزراعي خاصة في إنتاج الألبان واللحوم، كما تم التوافق على عقد منتدى لرجال الأعمال من البلدين لبحث فرص الشراكة الممكنة.

بدوره، قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة: خلال اجتماعات أمس مع مسئولي جمهورية تتارستان بدولة روسيا الاتحادية، تم بحث اتخاذ خطوات جادة للتعاون في المجال الصناعي خاصة تصنيع السيارات.

وأكدت وزيرة الثقافة، خلال الاجتماع، دعم مصر لاختيار "كازان" لتكون عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2026، مشيرة إلى أنها توافقت مع نظيرتها من جمهورية تتارستان بدولة روسيا الاتحادية على تعزيز التعاون التراثي والفني خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أشار "أوليغ كوربوشينكو"، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة بجمهورية تتارستان بدولة روسيا الاتحادية إلى أن بلاده لديها خبرة طويلة في إنشاء المجمعات والمناطق الصناعية، وأنها نفذت هذه التجمعات في العديد من الدول، ثم يتم جذب الشركات إلى هذه المناطق، خاصة في مجالات البتروكيماويات والتعدين.

وتم التوافق، في ختام الاجتماع، على ضرورة تحويل ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة إلى برنامج عمل واضح، يتم تنفيذه وفق إطار زمني محدد.