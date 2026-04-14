"الملهمون".. الفنانة صفاء أبو السعود تعود لماسبيرو ببرنامج جديد

كتب : محمد أبو بكر

01:19 م 14/04/2026

الفنانة صفاء أبو السعود والكاتب أحمد المسلماني

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، عن إطلاق البرنامج الإذاعي الجديد "الملهمون".

وأضافت "الوطنية للإعلام"، أن البرنامج يتناول شخصيات أثرت في تاريخ مصر في مجالات مختلفة.

وقال الدكتور محمد لطفي، رئيس الإذاعة، إنه تم الانتهاء من تسجيل 12 حلقة إذاعية مدة الحلقة 30 دقيقة ليذاع على الإذاعة الرئيسية "البرنامج العام" كل يوم أحد الساعة عشرة وخمس دقائق مساء.

وتناولت الحلقات شخصيات ذات دور كبير ومؤثر مثل الدكتور نجيب محفوظ ميخائيل، والناشران سليم وبشارة تقلا، والسيدة سيزا نبراوي، وأبلة نظيرة، وأنيس عبيد، وغيرهم من شخصيات لم يتم إلقاء الضوء عليها دراميًا ووثائقيًا.

وبحسب "الوطنية للإعلام"، يذاع البرنامج على جميع المحطات الإذاعية الإقليمية، والبرنامج من بطولة صفاء أبو السعود، ونخبة من نجوم الإذاعة المصرية، ومن تأليف أحمد القصبي، وإخراج تامر شحاتة.

