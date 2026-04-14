إعلان

وزير الأوقاف يشهد ختام المسابقة الوطنية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بالفلبين

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:05 ص 14/04/2026 تعديل في 11:07 ص
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف - يرافقه سعادة السفير نادر زكي، سفير مصر لدى الفلبين، حفل ختام المسابقة الوطنية الحادية والخمسين لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بالعاصمة الفلبينية مانيلا؛ ومراسم توزيع الجوائز والتكريم للفائزات والفائزين.

أقيمت المسابقة هذا العام تحت شعار: «القرآن: نور وهداية للأمة»، برعاية رسمية من الوزير الدكتور صابودين عبد الرحيم – رئيس اللجنة الوطنية لمسلمي الفلبين، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية الوطنية، والممثلين الدبلوماسيين، تقديرًا لأهمية المسابقة التي يشارك في تصفياتها النهائية ٣٥ متسابقًا، بواقع ١٧ من الإناث و١٨ من الذكور من مختلف أنحاء الفلبين.

يذكر أن الفائز بالمركز الأول في الفرعين يحظيان بالترشيح الرسمي من اللجنة الوطنية للمشاركة في المسابقة الدولية للقرآن الكريم التي تقام في ماليزيا أكتوبر القادم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الأوقاف الفلبين المسابقة الوطنية لحفظ القرآن بالفلبين

إعلان

إعلان

