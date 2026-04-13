ارتفاع بين 100 و350 ألف جنيه.. محمد علي خير: سوق السيارات يشهد ارتباكًا كبيرًا

كتب : حسن مرسي

10:14 م 13/04/2026

التجميع المحلي للسيارات

قال الإعلامي محمد علي خير، خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، إن سوق السيارات في مصر يشهد ارتباكًا كبيرًا وزيادات تتراوح بين 5 و15%.

وأضاف خير أن السيارات المستوردة ارتفعت أسعارها بشكل أكبر بسبب أزمة الإمدادات العالمية ومشكلات النقل عبر مضيق هرمز، حيث وصلت الزيادة إلى ما بين 100 و350 ألف جنيه.

وأشار إلى أن السيارات المجمعة محليًا ارتفعت أسعارها بنسبة 5% فقط، موضحًا أن وكلاء ومعارض السيارات يتمسكون بالأسعار المرتفعة رغم تغير سعر الدولار.

وتابع أن الدولار ارتفع من 47 إلى 54.5 جنيه قبل أن يغلق عند 53.9 جنيه، ومع ذلك لم تنخفض الأسعار، مؤكدًا أن السلع في مصر عادة لا تنخفض بعد ارتفاعها.

وشدد الإعلامي محمد علي خير على أن النصيحة الأساسية من خبراء السيارات هي شراء السيارة إذا كانت هناك حاجة فعلية، أما في حالة عدم الحاجة فمن الأفضل الانتظار.

وأكد خير، أن السوق يشهد ارتباكًا شديدًا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن قرار الشراء يجب أن يكون مبنيًا على الضرورة فقط، نظرًا للتقلبات الكبيرة في الأسعار.

محمد علي خير سوق السيارات أسعار السيارات

