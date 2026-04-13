قال الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي، إن اضطرابات النوم ليست مجرد مشكلة عابرة أو عرض منفصل، بل قد تكون مؤشرًا مباشرًا على وجود اضطراب نفسي يحتاج إلى تدخل علاجي.

استشاري نفسي يحذر: لا تتجاهلوا تغيرات النوم المستمرة

أوضح "مجاهد" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن من أبرز صور اضطراب النوم صعوبة الدخول في النوم، أو النوم المتقطع، أو أن يستيقظ الشخص من نومه وهو يشعر وكأنه لم ينم إطلاقًا، إضافة إلى الإحساس بعدم الوصول إلى مرحلة النوم العميق.

وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أن استمرار هذه الأعراض لمدة تتجاوز أسبوعين متواصلين يستوجب التوجه إلى الطبيب النفسي دون تردد، مؤكدًا: "أي اضطراب في النوم يستمر أكثر من أسبوعين يجب عدم تجاهله".



ولفت إلى أن اضطرابات النوم ترتبط بشكل وثيق بعدد كبير من الاضطرابات النفسية، موضحًا أن اضطراب القلق العام غالبًا ما يصاحبه نوم متقطع، بينما يظهر الاكتئاب النمطي في صورة صعوبة في الدخول في النوم.

مهاب مجاهد: الأرق أو فرط النوم قد يكشفان اضطرابات نفسية

أضاف مهاب مجاهد، أن بعض أنواع الاكتئاب غير النمطي قد تتسبب في زيادة عدد ساعات النوم بدلًا من الأرق، بينما ترتبط نوبات الهوس في الاضطراب الوجداني ثنائي القطب بانخفاض شديد في الحاجة إلى النوم دون شعور بالإرهاق.

وحذر الاستشاري النفسي، من أن ما يُعرف بالنوبات ما قبل الهوس يمكن ملاحظتها من خلال تغيرات واضحة في نمط النوم، مؤكدًا أن النوم يعد مؤشرًا مهمًا على الحالة النفسية.

واختتم الدكتور مهاب مجاهد، بالتأكيد على أن جميع اضطرابات النوم قابلة للعلاج، قائلاً إن "لا شيء بلا علاج"، داعيًا كل من يعاني من تغيرات مستمرة في النوم لأكثر من أسبوعين إلى طلب الاستشارة الطبية المتخصصة.





