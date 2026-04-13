إعلان

برلماني عن توجيهات الرئيس بتقديم مشروعات قوانين الأسرة: "خارطة طريق لإنهاء المعاناة"

كتب : نشأت حمدي

06:28 م 13/04/2026

النائب وحيد قرقر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بـسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة (المسلمة، والمسيحية، وصندوق دعم الأسرة)، مشيرا إلي أنها تعكس إدراكاً عميقاً من القيادة السياسية لحجم المعاناة التي تعيشها آلاف الأسر المصرية نتيجة تأخر حسم هذه التشريعات الحيوية.

وأشار "قرقر"، في تصريحات صحفية، إلى أن إشارة الرئيس بأن هذه القوانين قد أُعدت منذ فترة وتم استطلاع رأي المتخصصين فيها، تضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة لسرعة إنجازها، مؤكداً أن الاستمرار بالعمل بالقوانين الحالية في حل مشكلات الأسرة المصرية يتسبب في تفاقم المشكلات بسبب الثغرات أدت إلى إطالة أمد النزاعات القضائية، مما أثر سلبياً على التماسك المجتمعي.

وشدد البرلماني على أن عنصر الوقت هو العامل الأهم حالياً؛ لأن كل يوم يمر في ظل القوانين القديمة يدفع ثمنه "أبناء مصر" من استقرارهم النفسي ومستقبلهم.

وأوضح أن الحلول الجذرية التي تضمنتها المشروعات الجديدة تهدف في المقام الأول إلى إخراج الأطفال من دائرة الصراعات الزوجية وضمان حياة كريمة ومستقرة لهم.

وثمن رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، الرؤية الشاملة للرئيس في المطالبة بتقديم كافة القوانين المتعلقة بالأسرة (للمسلمين والمسيحيين على حد سواء) بالتوازي مع تفعيل "صندوق دعم الأسرة"، معتبراً أن هذا الصندوق هو الضمانة المادية التي ستحمي الأسر من العوز في حالات النزاع، ويمثل حائط صد قوياً لحماية الهوية الوطنية.

واختتم قرقر بالتعهد بالعمل داخل مجلس النواب فور وصول المشروعات، لبحثها ومناقشتها بأقصى درجات الدقة والسرعة، قائلاً: "توجيهات الرئيس السيسي هي خارطة طريق لإنهاء معاناة الأسر المصرية عبر سنوات، ونحن في البرلمان ملتزمون بترجمة هذه التوجيهات إلى واقع تشريعي يحمي البيت المصري ويحقق العدالة الناجزة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وحيد قرقر الرئيس السيسي الأحوال الشخصية قوانين الأسرة قانون الأحوال الشخصية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أجواء احتفالية مُبهرة في حدائق كنائس أسيوط خلال شم النسيم (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

ترامب يعلق على نشره صورة له بهيئة يسوع.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

رانيا فريد شوقي تحتفل بأعياد شم النسيم والربيع مع الفسيخ
زووم

قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط في أوروبا إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
اقتصاد

قراءة شاملة لتأثيرات حرب إيران.. محمود محيي الدين: الديون خطر والاقتصاد
أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو