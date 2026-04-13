وجهت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح الواجب اتباعها عند تناول الفسيخ أو الرنجة، بالتزامن مع احتفالات المصريين بأعياد الربيع (شم النسيم).

وتشمل هذه النصائح:



* تجنب المشروبات الغازية

* الإكثار من تناول الخضروات الورقية مثل: الخس والجرجير والبقدونس والكرفس

* شرب كميات وفيرة من المياه قبل تناول الفسيخ والرنجة

* تناول النشويات المعقدة مثل الخبز البني

* إضافة خل التفاح والليمون على الفسيخ والرنجة، لما لهما من دور في تقليل البكتيريا

* تناول المشروبات الساخنة مثل الشاي الأخضر والكركديه واليانسون للمساعدة في دعم الهضم



* تجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي

كما شدد المعهد القومي للتغذية على ضرورة شراء الأسماك المملحة من مصادر موثوقة لضمان الحد الأدنى من السلامة والنظافة، مع أهمية مراجعة تواريخ الإنتاج والصلاحية المدونة على العبوات أو الملصقات المرفقة.

ونصح المعهد بضرورة إزالة جلد الأسماك المملحة للتخلص من أي مواد سطحية غير مرغوبة أو ضارة، مع التأكد من عرضها داخل الثلاجات وليس في الهواء الطلق.

كما يفضل عصر الليمون على الأسماك المملحة نظرًا لبيئته الحمضية غير الملائمة لنمو البكتيريا، مع إمكانية تجميدها لمدة 48 ساعة قبل تناولها لقتل بعض الطفيليات المحتملة.

وشدد المعهد كذلك على ضرورة اختبار صلاحية السمكة بالضغط عليها بين السبابة والإبهام؛ فإذا خرجت مواد لزجة أو غازات فهذا يدل على فسادها، مع التأكد من خلوها من أي نموات فطرية أو بقع غير طبيعية على السطح.



أعراض تسمم الفسيخ



وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن تسمم البوتيوليزم (المعروف بتسمم الفسيخ) والناتج عن تناول الأسماك المملحة غير الآمنة، تبدأ أعراضه عادةً خلال ما بين 12 إلى 36 ساعة بعد الأكل، وقد تمتد في بعض الحالات إلى أيام.

وقال إن الأعراض الرئيسية لتسمم البوتيوليزم تشمل:



* زغللة في العين وازدواجية الرؤية

* ارتخاء الجفون

* جفاف الحلق والحنجرة

* صعوبة في النطق والبلع

* الإحساس بالدوار

* ضعف عام في العضلات

وأكد "عبدالغفار" ضرورة التوجه فوراً إلى أقرب مستشفى حكومي عند الشعور بأي من هذه الأعراض لتلقي مصل البتيوليزم المجاني المتوفر على مستوى الجمهورية، حيث يُعد التدخل السريع عاملاً حاسماً في إنقاذ الحياة.

وشدد على أهمية الاتصال بمركز خدمات الطوارئ على الرقم 137 أو التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حال الاشتباه بأي تسمم غذائي.

‎ونصح بعدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة، نظراً لارتفاع نسبة الملوحة فيها التي قد تتجاوز 17% من وزن السمكة، مما يسبب أضراراً جسيمة خاصة لمرضى الضغط والقلب والكلى، وللحوامل والأطفال.

كما أكد على تجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة تماماً، لأن السموم تتركز في هذه المناطق.

ودعا المتحدث الرسمي إلى الاستمتاع بشم النسيم بأمان، واتباع الإرشادات الوقائية، وعدم التردد في طلب المساعدة الطبية الفورية إذا لزم الأمر.