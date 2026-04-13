حزب العدل: جلسة حوار مجتمعي 19 أبريل لمناقشة الصياغة النهائية لـ"الأحوال الشخصية"

كتب : نشأت حمدي

02:29 م 13/04/2026

رحب حزب العدل، بتوجيهات رئيس الرئيس السيسي، بشأن الإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة مهمة لتحريك الملف بشكل أكثر فاعلية، وتفتح المجال أمام تعدد الطروحات والرؤى داخل البرلمان بما يسهم في إثراء النقاش وتعزيز جودة الصياغة التشريعية.

وفي هذا السياق، أكدت النائبة فاطمة عادل، أن الحزب يعمل منذ فترة على إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، في إطار رؤية مؤسسية تستهدف تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الأسرية، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل كمرجعية أساسية وحاكمة في جميع المواد المقترحة.

وأضافت أن الحزب ملتزم بالتقدم بمشروع القانون قبل نهاية الشهر الجاري وفق الجدول الزمني المعلن، مشيرة إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية تمثل دعمًا مهمًا لتسريع وتيرة العمل دون الإخلال بجودة الصياغة أو شمولية المعالجة القانونية.

وأوضحت النائبة، أن الحزب سيعقد جلسة حوار مجتمعي موسعة يوم 19 من الشهر الجاري، بمشاركة خبراء ومتخصصين وممثلين عن مختلف الأطراف المعنية؛ بهدف الاستماع إلى كافة وجهات النظر ودمجها في الصياغة النهائية، بما يضمن خروج مشروع قانون متوازن وقابل للتطبيق.

وأكدت أن تعدد المبادرات التشريعية في هذا التوقيت يمثل فرصة مهمة للوصول إلى صيغة توافقية أكثر نضجًا، تعكس احتياجات المجتمع وتواكب التحديات الراهنة، وتسهم في تعزيز استقرار الأسرة المصرية.

مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية الرئيس السيسي السيسي قوانين الأحوال الشخصية قوانين الأسرة حزب العدل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

7 نصائح مهمة لتناول الفسيخ والرنجة دون مخاطر.. واحذر هذه الأعراض
أخبار مصر

7 نصائح مهمة لتناول الفسيخ والرنجة دون مخاطر.. واحذر هذه الأعراض
ارتفاع النفط.. شعبة البترول: كل دولار زيادة يرفع عبء موازنة مصر بـ 4 مليارات
اقتصاد

ارتفاع النفط.. شعبة البترول: كل دولار زيادة يرفع عبء موازنة مصر بـ 4 مليارات
"ستيتش".. 9 أسرار لا تعرفها عن ألطف كائن في عالم الكرتون
علاقات

"ستيتش".. 9 أسرار لا تعرفها عن ألطف كائن في عالم الكرتون

وعكة صحية شديدة للناقد الرياضي حسن المستكاوي
رياضة محلية

وعكة صحية شديدة للناقد الرياضي حسن المستكاوي
بينهم أبو زهرة وهاني شاكر.. نجوم الفن في المستشفيات: تعرف على حالاتهم
زووم

بينهم أبو زهرة وهاني شاكر.. نجوم الفن في المستشفيات: تعرف على حالاتهم

أخبار

المزيد

قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو