مباحثات مصرية هندية لزيادة القدرات التصنيعية وتحديث خطوط التصنيع الكيميائي.. تفاصيل

كتب : محمد أبو بكر

11:50 ص 13/04/2026

استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ممثلي شركة "باراسون" الهندية؛ لبحث وتعزيز سبل التعاون الاستراتيجي لمجالات التصنيع المختلفة.

يأتي هذا اللقاء؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفتح آفاق جديدة مع الشركات العالمية لدعم التصنيع المحلى و مشروعات البنية التحتية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بقطاع التدريب بمدينة السلام.

ورحب "جمبلاط"، بحسب بيان وزارة الإنتاج الحربي، الإثنين، بممثلي الشركة الهندية، المتخصصة في مجال تقديم الحلول الهندسية والصناعية عالية الأداء، مشيرًا إلى قوة العلاقات "المصرية – الهندية" التي تشهد تطورَا ملحوظًا في الآونة الأخيرة وتنامي التعاون الاقتصادي والعسكري، بما يحقق المنفعة المشتركة للجانبين.

وأوضح أن اللقاء شهد تباحثًا حول سبل تعزيز القدرات التصنيعية وزيادة الطاقات الإنتاجية بشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وتم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والموارد المتاحة بشركات الإنتاج الحربي والوحدات التابعة، مضيفًا أن امتلاك أحدث التكنولوجيات التصنيعية يمهد الطريق للتحديث الدائم.

من جانبهم، أعرب ممثلي شركة "باراسون للأنظمة المتقدمة" الهندية، عن شكرهم لحفاوة الاستقبال، مشيدين بالقدرات التصنيعية المصرية، ومعربين عن اهتمامهم بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الإنتاج الحربي؛ بهدف تبادل الخبرات و تحقيق التكامل بين الجانبين.

واستعرضت الشركة، إمكانية الشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي متمثلة في شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) في مجال نقل أحدث التكنولوجيات التصنيعية لخطوط الإنتاج الخاصة بتصنيع المواد الكيميائية، وزيادة القدرة الإنتاجية للخطوط الموجودة بالشركة والوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى لخطوط الإنتاج.

حضر اللقاء من وزارة الإنتاج الحربي المهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة.

