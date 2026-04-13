الأرصاد: موجة ارتفاع تدريجي للحرارة.. وذروة الطقس الأربعاء والخميس

كتب : محمد عبدالناصر

10:00 ص 13/04/2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 13 أبريل حتى السبت 18 أبريل 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدلًا ليلًا وفي الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا، لافتة إلى أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون يومي الأربعاء 15 أبريل والخميس 16 أبريل.

وأضافت أن يومي الثلاثاء 14 أبريل والأربعاء 15 أبريل يشهدان نشاطًا للرياح على مناطق متفرقة من أقصى غرب البلاد وجنوب الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

كما توقعت الهيئة، وجود نشاط للرياح يومي الخميس 16 أبريل والجمعة 17 أبريل على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ببعض المناطق، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت إلى استمرار نشاط الرياح يوم السبت 18 أبريل، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، توقعت الهيئة أن تسجل العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 31 و35 درجة، بينما تتراوح على السواحل الشمالية بين 24 و29 درجة، وتسجل في شمال الصعيد ما بين 32 و37 درجة، وتصل في جنوب الصعيد إلى ما بين 36 و38 درجة خلال فترة التوقعات.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بينهن نرمين الفقي.. نجمات لم يدخلن عش الزوجية
زووم

بينهن نرمين الفقي.. نجمات لم يدخلن عش الزوجية
"مركّبلي GPS في عربيتي".. زوجة تقاضي زوجها بعد عامين من الزواج
حوادث وقضايا

"مركّبلي GPS في عربيتي".. زوجة تقاضي زوجها بعد عامين من الزواج
ما مصير حصة المستثمر الإيراني في ميد بنك بعد الصراع الأمريكي
أخبار البنوك

ما مصير حصة المستثمر الإيراني في ميد بنك بعد الصراع الأمريكي
خفايا برج الحمل… 8 عيوب قد لا تعرفها في عيد ميلادهم
علاقات

خفايا برج الحمل… 8 عيوب قد لا تعرفها في عيد ميلادهم
هنا الزاهد بإطلالة كاجوال سارة سلامة تخطف الأنظار .. 10 لقطات لنجوم الفن
زووم

هنا الزاهد بإطلالة كاجوال سارة سلامة تخطف الأنظار .. 10 لقطات لنجوم الفن

الذهب يواصل الانخفاض
ترامب يدرس توجيه ضربات محدودة لإيران بعد انهيار محادثات السلام
