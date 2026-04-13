استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الكاتب أحمد المسلمانى، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لبحث التعاون المشترك.

وأشار الدكتور سويلم إلى حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع مختلف المؤسسات الوطنية بالدولة، إيمانًا بالدور الهام للإعلام في توعية المواطنين بأهمية ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث، ونشر المعرفة لدى المواطنين من خلال تناول وسائل الإعلام لمختلف القضايا التي ترتبط بمصالح الوطن، مؤكدًا على دور القنوات التلفزيونية والإذاعية في نشر التنويهات التوعوية باعتبارها أحد أهم أدوات إيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين.

أهمية ملف المياه

ومن جانبه، أشار المسلمانى إلى الأهمية الكبيرة لملف المياه، والدور الذي يقوم به الإعلام في تقديم محتوى هادف وعرض معلومات مفيدة تخدم الوطن، مشيرًا إلى مشاركة القنوات التلفزيونية والإذاعية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام في كافة المجهودات التوعوية التي تقوم بها الوزارة.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري أطلقت حملة "على القد" خلال فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه في شهر أكتوبر ٢٠٢٤، تحت رعاية كريمة من الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية، وبمشاركة العديد من الوزارات والجهات والمنظمات إلى جانب وزارة الموارد المائية والري، وهي وزارات (التربية والتعليم - الأوقاف - الثقافة - الزراعة - النقل - البيئة)، ومؤسسة مصر الخير، ومنظمة اليونيسيف، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، تطبيقًا لمفهوم العمل المتكامل بين مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية والشخصيات العامة لضمان نجاح الحملة في تحقيق أهدافها.

تدريب أئمة الأوقاف

كما تم التنسيق مع العديد من الوزارات والجهات لإدراج معلومات عن المياه في الندوات التي تقوم هذه الجهات بعقدها بمختلف المحافظات، والتي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين، والتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ووزارة الأوقاف لتوصيل معلومات عن المياه للمواطنين باستخدام أفكار مبسطة من خلال خطب يوم الجمعة والدروس الدينية، حيث قامت الوزارة بعقد ندوات لتدريب أئمة وزارة الأوقاف والسادة واعظي الأزهر الشريف، والتنسيق مع وزارات الزراعة والثقافة والبيئة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتقديم معلومات عن المياه في كافة الندوات التي تنظمها هذه الوزارات، مع مشاركة ممثلين عن وزارة الري في هذه الندوات. كما تم التنسيق مع اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية للمشاركة في الحملة، لدعم أنشطة التوعية الموجهة للمزارعين من أعضاء روابط مستخدمي المياه، والتي سيساهم علماء وزارة الأوقاف في توجيهها لأهالي القرى والمزارعين وأعضاء الروابط، مع توفير المواد العلمية والرسائل التوعوية من قبل وزارة الري.

توعية المواطنين بأهمية المياه

كما تم إطلاق تنويهات توعوية بمختلف وسائل الإعلام (التليفزيون والإذاعة) ووسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بأهمية المياه، والتنسيق مع وزارة النقل لعرض عدد من البوسترات التوعوية في كافة محطات وعربات القطارات والمترو، والاستفادة من جسور الترع المؤهلة وأملاك الوزارة في وضع تنويهات توعوية عن المياه.