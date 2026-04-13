استقبلت محافظة الوادي الجديد، فعاليات الجولة الجديدة من مشروع "المواجهة والتجوال" في مرحلته السادسة، الذي ينظمه البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع المسرح، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات وقطاعات الوزارة.

وتتضمن الجولة تقديم أوبريت "الليلة الكبيرة"، من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين، وألحان الموسيقار سيد مكاوي، وتصميم عرائس الفنان ناجي شاكر، وإخراج الفنان صلاح السقا، وتقدمه فرقة القاهرة للعرائس على مدار خمسة أيام متتالية.

وانطلقت أولى العروض في العاشرة صباح السبت على مسرح كلية التربية بجامعة الوادي الجديد، ثم تنتقل اليوم الاثنين 13 أبريل إلى مركز شباب الخارجة، ويُقام العرض غدا الثلاثاء 14 أبريل على مسرح مدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات، على أن تختتم الجولة يوم الأربعاء 15 أبريل بمسرح وسينما هيبس.

ويصاحب عروض الأوبريت معرضٌ للكتاب تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، يضم مجموعة متنوعة من الإصدارات بأسعار مخفضة للجمهور، في إطار حرص الوزارة على إتاحة المنتج الثقافي والمعرفي لأهالي المحافظة، وتعزيز دور الثقافة في بناء الوعي وترسيخ الهوية الوطنية.