قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المنطقة تعيش حالة من السيولة الأمنية والسياسية غير المسبوقة في الشرق الأوسط، حيث تحاول قوى إقليمية ودولية فرض واقع جديد على الأرض.

وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، إن إسرائيل تتحرك في إطار استراتيجية "تغيير الواقع بالكامل"، مستغلة حالة الارتباك الدولي والانتخابات الأمريكية لتحقيق أكبر قدر من المكاسب الميدانية.

وأضاف مدير المركز المصري للفكر، أن هناك دولا وازنة في المنطقة على رأسها مصر تضع خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية تتحرك بمنطق "القوة العاقلة" وتمتلك أدوات التأثير على كافة الأطراف.

وأشار إلى أن الدور المصري في غزة ولبنان والسودان هو دور لا غنى عنه، والكل يدرك أن مفاتيح الاستقرار موجودة في القاهرة، حيث تتحرك مصر لمنع الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة.

وشدد العميد خالد عكاشة أن التحدي الحقيقي هو غياب الإرادة الدولية الجادة لفرض عقوبات أو ضغوط حقيقية، مؤكدا أن السياسة المصرية تعتمد على بناء تحالفات عربية ودولية قوية للضغط في اتجاه مسار سياسي واضح يقوم على أساس حل الدولتين واحترام سيادة الدول.