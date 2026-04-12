خالد عكاشة: الشرق الأوسط يعيش حالة سيولة أمنية غير مسبوقة

كتب : حسن مرسي

11:09 م 12/04/2026

العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المنطقة تعيش حالة من السيولة الأمنية والسياسية غير المسبوقة في الشرق الأوسط، حيث تحاول قوى إقليمية ودولية فرض واقع جديد على الأرض.

وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، إن إسرائيل تتحرك في إطار استراتيجية "تغيير الواقع بالكامل"، مستغلة حالة الارتباك الدولي والانتخابات الأمريكية لتحقيق أكبر قدر من المكاسب الميدانية.

وأضاف مدير المركز المصري للفكر، أن هناك دولا وازنة في المنطقة على رأسها مصر تضع خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية تتحرك بمنطق "القوة العاقلة" وتمتلك أدوات التأثير على كافة الأطراف.

وأشار إلى أن الدور المصري في غزة ولبنان والسودان هو دور لا غنى عنه، والكل يدرك أن مفاتيح الاستقرار موجودة في القاهرة، حيث تتحرك مصر لمنع الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة.

وشدد العميد خالد عكاشة أن التحدي الحقيقي هو غياب الإرادة الدولية الجادة لفرض عقوبات أو ضغوط حقيقية، مؤكدا أن السياسة المصرية تعتمد على بناء تحالفات عربية ودولية قوية للضغط في اتجاه مسار سياسي واضح يقوم على أساس حل الدولتين واحترام سيادة الدول.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيلم أكشن في أكتوبر.. احتجاز داخل عقار يكشف عن جثة بالجراج
حوادث وقضايا

فيلم أكشن في أكتوبر.. احتجاز داخل عقار يكشف عن جثة بالجراج
رعب في سماء بحر العرب.. فيديو لطيار وجد نفسه فوق حاملة طائرات أمريكية بمنطقة
شئون عربية و دولية

رعب في سماء بحر العرب.. فيديو لطيار وجد نفسه فوق حاملة طائرات أمريكية بمنطقة
وزراء وشخصيات عامة يقدمون العزاء لوزير التموين في وفاة والد زوجته
أخبار مصر

وزراء وشخصيات عامة يقدمون العزاء لوزير التموين في وفاة والد زوجته

بعد قرار ترامب بحصاره.. سي إن إن: إيران تسيطر على مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بعد قرار ترامب بحصاره.. سي إن إن: إيران تسيطر على مضيق هرمز
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
مصراوى TV

لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي

