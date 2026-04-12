محمد علي خير: الضغوط النفسية لا تقتصر على المطلقات بل تطال فئات كثيرة

كتب : حسن مرسي

10:13 م 12/04/2026

الإعلامي محمد علي خير

قال الإعلامي محمد علي خير، إن نسب الطلاق في مصر مرتفعة وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرا إلى أن المرأة المطلقة تواجه وصما اجتماعيا ونبذا من الأسر.

وأضاف خير، خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، إن المرأة المطلقة توصف خطأ بأنها امرأة سهلة وموضع طمع من الذكور، مما يدفعها لبناء أسوار حول نفسها، كما تواجه نبذا اجتماعيا حيث لا تدعى للمناسبات خوفا من طمع الزوج بها.

وتابع أن المطلقة مضغوط عليها من عائلتها وممنوع من الخروج وكأنها ارتكبت إثما كبيرا، خاصة إذا كان لديها أطفال، مشيرا إلى معاناتها من عدم دفع الزوج السابق للنفقة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وأشار إلى أن هذه الضغوط تشكل ضغطا نفسيا وعصبيا واجتماعيا على الفتاة العشرينية أو الثلاثينية، لافتا إلى أن المجلس القومي للمرأة أطلق خطا ساخنا رقم 15115 لتقديم دعم قانوني ونفسي مجاني لكل سيدة مطلقة.

وشدد محمد علي خير، على أن الظروف المعيشية ضاغطة ليس على المرأة المطلقة فقط بل على فئات كثيرة من الشعب المصري، خاصة من يتقاضون أقل من 10 آلاف جنيه ويعولون أسرا كبيرة، مما يعرضهم لضغوط نفسية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.

