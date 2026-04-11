كشف الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية، تفاصيل خطة الدولة لطرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه، في إطار جهود حل أزمة "الفكة" التي اشتكى منها المواطنون خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف "حازم"، خلال مداخلة هاتفية مع آية شعيب ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الفترة الماضية شهدت أزمة في الفكة، ما تسبب في شكاوى من المواطنين بسبب صعوبة الحصول على باقي الأموال في التعاملات اليومية، مؤكدًا أن مصلحة الخزانة وسك العملة تستعد لطرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه ضمن خطة متكاملة لتيسير التعاملات، خاصة في المواصلات وشراء السلع البسيطة، إلى جانب تقليل الاعتماد على النقود الورقية.

وأوضح، أن هناك تطويرًا في خامات تصنيع العملات المعدنية، خاصة الجنيه المعدني، ليصبح أكثر صلابة ويستمر لفترة أطول، باستخدام معادن أقل تكلفة وأكثر كفاءة، مؤكدًا استمرار تداول العملات المعدنية فئات الربع جنيه ونصف الجنيه، مع زيادة كميات المعروض منها لتلبية احتياجات السوق.

وأكد أن العملات المعدنية تُستخدم بشكل واسع في دول العالم، وتساعد في توفير الفكة، خاصة في المعاملات اليومية الصغيرة، موضحًا أن طرح فئة 2 جنيه سيساهم في تحسين حركة التداول وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح أن ما يُثار حول إعادة صهر العملات المعدنية غير صحيح حاليًا، نظرًا لأن العملات الحديثة تُصنع من خليط معادن يجعل تكلفة صهرها أعلى من قيمتها، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يعد مجديًا اقتصاديًا.

وأشار إلى أن العملات المعدنية من فئات الربع جنيه ونصف الجنيه ما زالت موجودة بالفعل، لكن استخدامها تراجع في الفترة الأخيرة، وهو ما يفسر عدم انتشارها بشكل كبير في الأسواق.

واختتم بأن خطة الطرح الحالية تركز على فئة 2 جنيه خلال شهر من الآن، ولا توجد نية في الوقت الحالي لطرح عملة معدنية فئة 5 جنيهات.