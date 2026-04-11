أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال موسم توريد القمح المحلي لعام 2026، مع توفير جميع أوجه الدعم والتيسيرات للمزارعين، بما يضمن انتظام عملية التوريد وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

جاهزية متكاملة لمواقع الاستلام

جرى تجهيز جميع مواقع الاستلام من صوامع وشون وهناجر ومراكز تجميع على مستوى المحافظة، مع مراجعة جاهزيتها الفنية، وتنفيذ أعمال النظافة والتطهير، وصيانة ومعايرة أجهزة الوزن، لضمان دقة عمليات الاستلام وسلامة الإجراءات.

لجان متخصصة لضبط منظومة التوريد

جرى تشكيل لجان متخصصة بكافة مواقع الاستلام، تضم ممثلين عن التموين والزراعة والجهات المعنية، لضمان استلام الأقماح وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط داخل المنظومة.

تيسيرات للمزارعين وتسريع إجراءات التوريد

شملت الاستعدادات اتخاذ عدد من الإجراءات لتيسير عملية التوريد، من بينها تنظيم دخول السيارات، وتقليل فترات الانتظار، والإعلان عن أسعار التوريد ومواعيد العمل بكل موقع، بما يحقق السيولة والانسيابية ويمنع التكدسات.

انطلاق الموسم 15 أبريل وتحديد الأسعار الرسمية

أشار محمد هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، إلى تجهيز 38 موقعًا لاستقبال الأقماح بمختلف مراكز المحافظة، على أن يبدأ موسم التوريد رسميًا اعتبارًا من 15 أبريل 2026.

وأضاف أن أسعار التوريد جرى تحديدها بواقع 2500 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5، و2450 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 23، و2400 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5، مع الالتزام بصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد.

رقابة مشددة لحماية المنظومة

أكدت محافظ البحيرة تكثيف الحملات الرقابية لمنع تداول القمح خارج المنظومة الرسمية، والتصدي لكافة المخالفات، حفاظًا على حقوق الدولة والمزارعين، مع متابعة يومية دقيقة لحركة التوريد والكميات المستلمة.

دعم مستمر للمزارعين وتعظيم معدلات التوريد

أشارت المحافظ إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم خلال موسم التوريد، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات توريد ممكنة ودعم الاقتصاد القومي.