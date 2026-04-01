طالب الدكتور محمد مختار جمعة، مساعد رئيس حزب حماة الوطن لشؤون تنمية الوعي المجتمعي، وزير الأوقاف السابق، الجهات المعنية بالدولة بفتح ملف المقيمين في مصر من جنسيات مختلفة بطرق وأساليب تخالف القانون، مشيرًا إلى أنها تمثل مشكلات متعددة.

مشكلات المقيمين في مصر بشكل غير قانوني

وقال جمعة، في منشور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "آن الأوان للنظر في أمر المقيمين في مصر بصورة غير قانونية؛ لما تمثله هذه الإقامات من مشكلات".

وتولى الدكتور محمد مختار جمعة منصب وزير الأوقاف في 17 يوليو 2013 حتى 2 يوليو 2024، ويشغل حاليًّا منصب مساعد رئيس حزب حماة الوطن لشؤون تنمية الوعي المجتمعي.

9 ملايين.. عدد المقيمين واللاجئين في مصر

كان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، قال في وقت سابق، إن إجمالي عدد المقيمين غير المصريين يبلغ نحو ، وهو ما أكده تقرير منظمة الهجرة الدولية.

