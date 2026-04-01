عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا ثلاثيًّا، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الجديدة؛ لبحث آليات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التكامل بين الوزارات المعنية.

الأمن الغذائي وتطوير سلاسل الإمداد

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية؛ خصوصًا في الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي، وتطوير سلاسل الإمداد، وزيادة الإنتاج الزراعي وربطه باحتياجات السوق المحلية، بما يضمن توافر السلع الأساسية بشكل مستدام وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وتناول الاجتماع سبل دعم مناخ الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالتجارة الداخلية والزراعة؛ خصوصًا في مجالات التخزين والتصنيع الغذائي وسلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

ضبط الأسواق وتحقيق الشفافية في التسعير

وناقش الاجتماع سبل تنظيم وتداول السلع الاستراتيجية والحاصلات الزراعية، سواء في ما يتعلق بعمليات الاستيراد أو التصدير، بما يحقق التوازن في الأسواق ويضمن استقرار الإمدادات، فضلًا عن دعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وتم تأكيد أهمية تنظيم عمل البورصة المصرية للسلع وتعزيز دورها كأداة فعالة لضبط الأسواق وتحقيق الشفافية في التسعير، بما يسهم في حماية المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ويدعم كفاءة منظومة التداول.

وأشار وزير الزراعة إلى استمرار جهود الدولة في التوسع في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية التنسيق مع وزارة التموين لضمان تسويق المحاصيل بكفاءة وتقليل الفاقد وتحقيق عائد عادل للمزارعين.

طرح المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والتجارة

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هناك تنسيقًا ودراسات لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والتجارة الداخلية، مع دراسة التيسيرات اللازمة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد.

وأكد الوزراء أهمية العمل وفق رؤية موحدة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارات المعنية، حيث شارك من جانب وزارة الاستثمار الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، وحسام كرم، مدير عام بقطاع الاتفاقيات التجارية، ومن جانب وزارة التموين مصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

واتفق المشاركون على استمرار التنسيق المشترك، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.