متحدث "الكهرباء": المحطات مؤهلة للعمل بأنواع مختلفة من الوقود المتاح

كتب : داليا الظنيني

10:00 م 08/03/2026 تعديل في 10:00 م

وزارة الكهرباء

أكد منصور عبد الغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة الكهرباء وضعت خططًا مرنة وسيناريوهات متعددة لتأمين الوقود خلال الأزمة الراهنة، مع تأهيل المحطات للعمل بأنواع وقود مختلفة، وخفض استهلاك الوقود إلى أقل من 170 جرامًا لكل كيلووات/ساعة، لضمان استقرار التغذية الكهربائية.

أكد منصور عبد الغني، أن الوزارة وضعت سيناريوهات متعددة وخططًا مرنة لتأمين احتياجات الوقود في ظل الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن خطة العمل ديناميكية وقابلة للتكيف مع المتغيرات لضمان استقرار التغذية الكهربائية.

وقال عبد الغني خلال حديثه لقناة "إكسترا نيوز" إن المحطات الكهربائية تم تأهيلها للعمل بأنواع مختلفة من الوقود المتاح، مع تطبيق نمط تشغيل يعتمد على تحسين جودة التشغيل وخفض معدلات الاستهلاك.

وأضاف أن الوزارة نجحت في تقليل معدل استهلاك الوقود المستخدم في إنتاج الكيلووات/ساعة إلى أقل من 170 جرامًا، بعد أن كان يقترب من 180 جرامًا، وهو ما يعد إنجازًا مهمًا في إطار خطة التحول الطاقي التي تنفذها الدولة.

