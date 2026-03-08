أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على أهمية البناء على الدروس التي استلهمناها من أحداث عام ٢٠١١، وأنه لابد أن نتعلم من كل موقف نتعرض له حتى لا يتكرر.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته أكاديمية الشرطة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الخمسة عشر عاماً الماضية شهدت انهيار دول، مشيداً في هذا السياق بنجاح وزارة الداخلية في استعادة عافيتها خلال فترة وجيزة، وقيامها بإجراء تطوير شامل للمنظومة الأمنية في مصر.

وأوضح الرئيس السيسي أن هذا التطوير يأتي كجزء من تصور شامل لتطوير مؤسسات الدولة، الذي يتم بهدوء ورفق، لأن الدول لا تتحمل صدمات كبيرة، ويجب أن يتم اتخاذ كل الإجراءات بشكل مدروس وهادئ دون التسبب في مشاكل.

