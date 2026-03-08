كشف المحلل الاقتصادي محمد عمر أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران؛ تكلف نحو مليار دولار يوميًا، مشيرًا إلى أن هذا يعكس طبيعة الحروب الحديثة التي أصبحت أكثر كلفة ماليًا بسبب اعتمادها على التكنولوجيا المتقدمة مثل الطائرات المسيرة، الصواريخ الباليستية، وأنظمة الدفاع الإلكتروني.

وقال عمر خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" إن تكلفة تشغيل القاذفة الواحدة تصل إلى 150 ألف دولار في الساعة، بينما يبلغ ثمن صاروخ "توماهوك" مليوني دولار، ما يبرز حجم الإنفاق العسكري الهائل، لافتًا إلى أن التكنولوجيا العسكرية أصبحت العامل الحاسم في إدارة الصراع، إذ تتحكم في الهجمات والدفاعات على حد سواء.

وأضاف أن الاستهداف المكثف خلال 48 ساعة الماضية، والذي بلغ نحو 1250 موقعًا، يعكس استراتيجية تقوم على إحداث صدمة أولية للبنية التحتية، خاصة المنشآت النفطية والمرافق الحيوية، قبل الانتقال إلى وتيرة أقل حدة.

وأشار إلى أن الخسائر غير المباشرة تفوق الكلفة العسكرية المباشرة، إذ تؤثر الحرب على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة الملاحة، مع توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، محذرًا من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى موجة تضخم عالمية جديدة.

ولفت إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد خسائر أسبوعية تقدر بتسعة مليارات شيكل، بينما تواجه الولايات المتحدة تحديات في تمويل الحرب عبر الموازنة الدفاعية أو بالاستدانة، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي الذي لم يتعافَ بعد من تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

