إعلان

رئيس مجلس الشيوخ: المرأة ركيزة أساسيةً في بناءِ المجتمعاتِ وتطوّرِ بُنيانِها

كتب : نشأت حمدي

01:53 م 08/03/2026

المستشار عصام الدين فريد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، كلمة في بداية الجلسة العامة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقال "فريد": يُسعدُني أن أتوجهَ بأسمى آياتِ التهاني إلى نساءِ مصرَ العظيماتِ، بل وإلى جميعِ النساءِ في كلِّ بلادِ العالم، بمناسبةِ اليومِ العالميِّ للمرأة، ففي الثامنِ من مارسَ منْ كلِّ عام، نحتفي بالدورِ المحوريِّ الذي تضطلعُ بهِ المرأةُ في مسيرةِ الإنسانية، مُقدرينَ عطاءَها بوصفِها ركيزةً أساسيةً في بناءِ المجتمعاتِ وتطوّرِ بُنيانِها.

واستكمل رئيس المجلس: الحديثُ عن دورِ المرأةِ في المجتمعِ المصريِّ، هوَ حديثٌ عن قصصِ نجاحٍ متجددة. فالمرأةُ المصريةُ على مرِّ العصورِ كانت شريكةً في صناعةِ الحضارة، وحارسةً على القيمِ والمبادئ، وعنصرًا فاعلاً في التطورِ والتحديثِ. وما زالت تواصلُ هذهِ المسيرةَ بثباتٍ واقتدار، مُحققةً إنجازاتٍ مُشرفةً في مُختلفِ المجالات، فباتت نموذجًا مشرفًا يُحتذى بهِ على كلِّ المستويات.

إنَّ ما تشهدُه المرأةُ المصريةُ من دعمٍ وتمكينٍ في الجمهوريةِ الجديدة، ليسَ وليدَ الصدفة، بل هوَ نتاجُ إرادةٍ سياسيةٍ واعية، تؤمنُ بأنَّ نهضةَ الأوطانِ لا تكتملُ إلا بمشاركةِ الجميعِ، والمرأةُ شريكٌ أساسيٌ في بناءِ المجتمعِ ورفيقٌ مخلصٌ في رحلةِ التنميةِ الشاملةِ التي يخوضُها وطنُنا العزيز.

وفي هذا المقامِ، قال رئيس المجلس: أشيدُ من تحتِ قبةِ مجلسِ الشيوخ.. بالدورِ الفاعلِ الذي تنهضُ بهِ المرأةُ المصرية داخلَ أروقةِ البرلمانِ، لقد أثبتتِ السيداتُ عضواتُ المجلسِ الفضلياتُ كفاءةً عاليةً، من خلالِ تقديمِ رؤىً ثاقبةٍ في مناقشةِ القضايا الوطنيةِ.

وتابع: "أنَّ وجودَ المرأةِ في مجلسِ الشيوخِ لم يعد مُجردَ استحقاقٍ دستوريٍ أو قانونيٍ، بل هوَ إضافةٌ نوعيةٌ تُثري عملَ المجلس وتعززُ من دورِه النيابيِّ، وتجسدُ أرقى صورِ المشاركةِ في رسمِ ملامحِ الجمهوريةِ الجديدة".

واختتم: "تحيةُ إجلالٍ وتقديرٍ لكلِّ مصريةٍ تساهمُ بكلِّ عزيمةٍ في بناءِ وطنِنا الحبيبِ. وختاماً كلُّ عامٍ ونساءُ مصرَ العظيماتُ في أمنٍ وأمانٍ وتقدمٍ وازدهار".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يوم المرأة العالمي مجلس الشيوخ البرلمان المرأة المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الدولار يتخطى مستوى 52 جنيها لأول مرة في تاريخه اليوم
أخبار البنوك

الدولار يتخطى مستوى 52 جنيها لأول مرة في تاريخه اليوم
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
أخبار مصر

مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيها لأول مرة في تاريخه اليوم
أخبار البنوك

الدولار يتخطى مستوى 52 جنيها لأول مرة في تاريخه اليوم
"مؤشرات مبشرة".. تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد أزمة نزيف القولون
دراما و تليفزيون

"مؤشرات مبشرة".. تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد أزمة نزيف القولون
باعت مصوغاتها ليكمل انجازاته.. أبرز تضحيات زوجة الشحات مبروك- صور
أخبار المحافظات

باعت مصوغاتها ليكمل انجازاته.. أبرز تضحيات زوجة الشحات مبروك- صور

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه