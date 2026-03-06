تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التطورات الإقليمية الجارية، إذ أكد الرئيس السيسي ضرورة وقف التصعيد الحالي وأولوية الحل السلمي لكافة أزمات المنطقة بما يحفظ استقرار الدول ومقدرات الشعوب.

وشدد الزعيمان على رفضهما التام للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، لاسيما في ضوء مواقف تلك الدول الرافضة للحرب وما بذلته من جهود للحيلولة دون حدوثها، وحذرا من تداعيات الحرب السلبية على الأوضاع في المنطقة لاسيما الوضع الإنساني في قطاع غزة، فضلا عن التداعيات الاقتصادية ذات الصلة.



وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيسان بحثا كذلك تطورات القضية الفلسطينية، إذ استعرض الرئيس السيسي الجهود التي تبذلها مصر مع الوسطاء وكافة الأطراف الفاعلة لضمان استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الكافية لسكان القطاع.

وأعرب الرئيس الفلسطيني، من جانبه، عن تقديره البالغ للجهود التي تبذلها مصر والرئيس السيسي شخصيًا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وخاصة الدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني ولحقه المشروع في دولته المستقلة، مستعرضًا رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية لتنفيذ الإصلاحات وتحقيق المصالحة الفلسطينية.



