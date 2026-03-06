إعلان

وكيل دفاع النواب: دراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار للمحاكمة العسكرية تحقق الردع

كتب : نشأت حمدي

01:18 ص 06/03/2026

اللواء إبراهيم المصري

أشاد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بحديث الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأكاديمية العسكرية اليوم، حول دراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى المحاكمة العسكرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة المهمة تحقق الردع وتحافظ على أمن واستقرار الدولة.

وأشار، في بيان، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الحزم في مواجهة أي محاولات للمساس بأمن ومقدرات الوطن أو استغلال الأوضاع الإقليمية.

وثمن وكيل دفاع النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم، رسائل الرئيس السيسي التي عكست حرص الدولة على ترسيخ الاستقرار وحماية مقدرات الوطن في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وتابع "المصري": التاريخ أكد صدق الرؤية الثاقبة للرئيس السيسي في التعاطي مع الأزمات، والرئيس السيسي بعث خلال كلمته برسالة طمأنة واضحة إلى الشعب المصري، مؤكدًا قدرة الدولة ومؤسساتها على التعامل مع مختلف التحديات، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

وأعلن وكيل دفاع النواب، الدعم الكامل لجهود الرئيس السيسي ومساعي الدولة المصرية لوقف الحرب في المنطقة، والعمل على تهدئة الأوضاع بما يحفظ أمن واستقرار شعوبها، ودعا جميع الأطراف إلى تغليب صوت العقل والحكمة، والعمل على حماية المنطقة من مخاطر الانزلاق إلى مزيد من التصعيد الذي قد يقود إلى عواقب وخيمة تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

المحاكمة العسكرية مجلس النواب وكيل دفاع النواب اللواء إبراهيم المصري

أبل تطلق MacBook Neo.. مواصفات وسعر أول "ماك" منخفض التكلفة
الخبير الاقتصادي د. حسن الصادي يحذر: من يستثمر في العقار هو "واهم"
إغلاق منصة كبرى استخدمها القراصنة لسرقة كلمات المرور.. ما القصة؟
بـ"السوشي ونابلسية".. أحدث اختراعات البسبوسة في رمضان 2026
4 أيام إجازة للمطاحن التموينية بمناسبة عيد الفطر 2026 -مستند
