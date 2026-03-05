أصدر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانًا رسميًا بشأن التغطية الإعلامية لاحتفالات عيد القيامة المجيد لعام 2026، لتسهيل مهمة الصحفيين والإعلاميين الراغبين في تغطية الحدث.

وأفاد البيان أن الترتيبات تشمل قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم السبت 11 أبريل 2026 بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، واستقبالات قداسة البابا تواضروس الثاني للمهنئين بالمقر البابوي بالقاهرة صباح يوم الأحد 12 أبريل 2026.

وأكد المركز الإعلامي أن كل حدث يتطلب تصريح تغطية مستقل، حيث يجب تقديم طلب منفصل لكل حدث، مع وضع اسم الحدث المطلوب في العنوان، سواء كان "قداس العيد" أو "استقبالات صباح يوم العيد".

شروط تقديم طلبات التغطية

-إعداد الطلب على ورق رسمي للمؤسسة الصحفية مختوم بختمها، ويشمل أسماء فريق العمل كاملة (رباعية) وفقًا لبطاقات الرقم القومي أو جواز السفر للأجانب، مع ذكر الرقم القومي أو جواز السفر لكل فرد.

-إرسال الطلبات ابتداءً من السبت 7 مارس 2026 حتى الثلاثاء 17 مارس 2026 على البريد الإلكتروني: اضغط هنا

-سيتم قبول 4 أفراد من كل قناة فضائية لكل حدث، بينما يُسمح بمحرر واحد ومصور فوتوغرافيا واحد لكل مؤسسة صحفية لكل حدث.

-سيتم التعامل مع كل حدث على أنه حدث مستقل، ويجب إرسال كافة البيانات المطلوبة لكل حدث على حدة، حتى في حال ثبات فريق التغطية.

وأشار البيان إلى أنه لن يتم قبول أي طلبات تصل بعد الموعد المحدد أو غير مستوفية للمطلوبات، وسيُعلن لاحقًا عن مواعيد تسليم التصاريح.

كما أشار البيان إلى أن فرق العمل التابعة للقنوات الفضائية ستتواجد في ساحة الكاتدرائية بالمكان الذي يحدده مسؤولو الأمن، مع إمكانية الانضمام للبث المباشر مع التليفزيون المصري للقنوات الراغبة في نقل القداس على الهواء.

