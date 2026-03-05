إعلان

أستاذ هندسة بترول: يمكن نقل 7 ملايين برميل من ينبع إلى العين السخنة في ساعات قليلة

كتب : حسن مرسي

12:40 ص 05/03/2026

الدكتور جمال القليوبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" تعاقدت في السبعينيات بشركة قطرية سعودية مصرية كويتية، موضحًا أن الحاويات تمر بمضيق هرمز ثم باب المندب ثم البحر الأحمر إلى العين السخنة.

وقال القليوبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" إن خط سوميد 42 بوصة يصل من العين السخنة إلى سيدي كرير بطول 320 كم، ويختصر ساعات طويلة في نقل المنتجات.

وأضاف أن شركة سوميد لها إنجازات كبيرة في نقل النفط من العين السخنة، وتستطيع ضخ يوميًا نحو 2.5 إلى 3 ملايين برميل يوميًا تشمل زيت خام وسلع وقودية وبنزين وسولار، ويمكن استقبال من السعودية أكثر من ذلك.

وأوضح أنه يمكن نقل 7 ملايين برميل من المنتجات البترولية بمجرد تحرك الناقلة إلى ميناء ينبع، وفي عدد من الساعات تصل الناقلات إلى العين السخنة.

وتابع أن منطقة الخليج بها خطوط التقاء، وأن أكثر من 2300 سفينة محتجزة في مضيق هرمز خلال آخر يومين من الصين والهند وكوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن خطوط سوميد تمثل نقطة احترازية مهمة لتأمين نقل الطاقة.

اقرأ أيضًا:

إسرائيل: حرب إيران تكبدنا 3 مليارات دولار أسبوعيا

إيران تهدد باستهداف سفارات إسرائيل إذا تعرضت بعثتها في بيروت لهجوم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع البترول خط سوميد على مسئوليتي أحمد موسى الدكتور جمال القليوبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحطيم سيارة وعلقة ساخنة.. كواليس مشاجرة "الرؤية" الدامية في شوارع حلوان|
حوادث وقضايا

تحطيم سيارة وعلقة ساخنة.. كواليس مشاجرة "الرؤية" الدامية في شوارع حلوان|
هل يصوم مريض ألزهايمر؟.. المفتي يوضح
جنة الصائم

هل يصوم مريض ألزهايمر؟.. المفتي يوضح
خلاف على صداقة فتاة انتهت بطعنة في نهار رمضان .. الداخلية تكشف كواليس مقتل
حوادث وقضايا

خلاف على صداقة فتاة انتهت بطعنة في نهار رمضان .. الداخلية تكشف كواليس مقتل
غزة تقاوم الإبادة بأكثر من 3 آلاف مولود جديد في شهر واحد
شئون عربية و دولية

غزة تقاوم الإبادة بأكثر من 3 آلاف مولود جديد في شهر واحد
"لا أهتم".. ماذا قال ترامب عن مشاركة إيران في مونديال 2026؟
رياضة عربية وعالمية

"لا أهتم".. ماذا قال ترامب عن مشاركة إيران في مونديال 2026؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان