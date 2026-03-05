كشف الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" تعاقدت في السبعينيات بشركة قطرية سعودية مصرية كويتية، موضحًا أن الحاويات تمر بمضيق هرمز ثم باب المندب ثم البحر الأحمر إلى العين السخنة.

وقال القليوبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" إن خط سوميد 42 بوصة يصل من العين السخنة إلى سيدي كرير بطول 320 كم، ويختصر ساعات طويلة في نقل المنتجات.

وأضاف أن شركة سوميد لها إنجازات كبيرة في نقل النفط من العين السخنة، وتستطيع ضخ يوميًا نحو 2.5 إلى 3 ملايين برميل يوميًا تشمل زيت خام وسلع وقودية وبنزين وسولار، ويمكن استقبال من السعودية أكثر من ذلك.

وأوضح أنه يمكن نقل 7 ملايين برميل من المنتجات البترولية بمجرد تحرك الناقلة إلى ميناء ينبع، وفي عدد من الساعات تصل الناقلات إلى العين السخنة.

وتابع أن منطقة الخليج بها خطوط التقاء، وأن أكثر من 2300 سفينة محتجزة في مضيق هرمز خلال آخر يومين من الصين والهند وكوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن خطوط سوميد تمثل نقطة احترازية مهمة لتأمين نقل الطاقة.

