تقدم الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بخالص التهاني والتبريكات إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على حصول الطالبة جنى إيهاب على المركز الأول فئة الإناث، والطالب عمر علي عوض على المركز الثاني فئة الذكور.

وأوضح أن هذا الإنجاز هو نتاج جهد مُخلص ومتواصل من معلميهم وشيوخهم في المعاهد الأزهريّة، الذين زرعوا فيهم حفظ القرآن وإحكام تلاوته، فهم أساس هذا التفوق، وهم من أتقنوا تعليمهم وتربيتهم على قيم الأزهر الشريف.

وأضاف أن هذا التفوق يبرهن على المكانة العلمية والروحية للأزهر الشريف، وعلى الدور الرائد الذي يقوم به قطاع المعاهد الأزهرية في تعليم القرآن الكريم وإعداد الأجيال على التزام الحفظ والفهم والأداء المتميز.

ووجّه عبدالغني، الشكر الجزيل إلى الطلاب وأسرهم، مؤكداً أن دعم الأسرة ومساندتها كان عاملاً أساسياً في تحقيق هذا النجاح، وأن التعاون بين المعهد والأسرة هو حجر الزاوية في صناعة النماذج القرآنية المشرقة التي تمثل مصر عالميًا.

وأكد أن قطاع المعاهد الأزهرية سيواصل جهوده الحثيثة في دعم ورعاية المواهب القرآنية، وضمان استمرار ريادة مصر والأزهر الشريف في خدمة كتاب الله على المستوى الدولي.

وختم بالدعاء إلى الله -عز وجل- أن يجعل هذا التفوق في ميزان حسنات الجميع، ويحفظ مصر وأبناءَها، ويبارك في جهود المعلمين والأسر، ويجعل القرآن الكريم نوراً يهدي الأمة جمعاء.