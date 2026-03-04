إعلان

نفوذها الإقليمي يتعاظم.. خبير استراتيجي: إسرائيل الرابح الأكبر في الحرب الإيرانية

كتب : داليا الظنيني

12:50 ص 04/03/2026

سلاح الجو الاسرائيلي

كشف اللواء إبراهيم عثمان هلال، الخبير الاستراتيجي، أن الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها المعلنة عقب توجيه ضرباتها إلى إيران، في وقت تشهد فيه المنطقة العربية حالة سيولة أمنية غير مسبوقة، مع انخراط أو تأثر ما يقرب من 14 دولة عربية بدرجات متفاوتة من الصراع.

وقال هلال خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إن هذا المشهد يعزز فرضية أن العرب وإيران باتوا أدوات مرحلية ضمن معادلة تخدم أهدافًا أمريكية غير معلنة، أبرزها إعادة ضبط النظام العالمي بما يحفظ المصالح الأمريكية في النصف الشرقي من العالم.

وأضاف أن اللافت من الغياب العملي لكلٍ من الصين وروسيا عن مسرح المواجهة المباشرة بشأن الحرب الإيرانية يوحي بوجود تفاهمات دولية مسبقة لإدارة الصراع دون الانزلاق إلى مواجهة كبرى، خاصة أن هذا الصمت الاستراتيجي يعزز الحديث عن توزيع مناطق نفوذ غير معلن.

وأوضح أن مؤشرات المشهد تؤكد أن حرب إيران قد تتحول إلى حرب استنزاف مفتوحة بلا سقف زمني واضح، تمتد لأسابيع أو شهور، في وقت يراقب الداخل الأمريكي تطوراتها بحذر، في ظل احتمالات انخراط أطراف من حلف الناتو لحماية المصالح الأمريكية، مع إمكانية فتح جبهات جديدة لإجبار المجتمع الدولي على المطالبة بوقف الحرب بعدما تتسع دائرة الخسائر.

وأكد اللواء إبراهيم عثمان هلال أن إسرائيل الرابح الأكبر في الحرب الإيرانية، إذ ينعكس ذلك على تعاظم نفوذها الإقليمي، في حرب يخسر فيها الجميع تقريبًا، مشددًا على أن العرب وإيران أصبحوا أدوات مرحلية في معادلة أكبر تخدم أهدافًا أمريكية غير معلنة.

إبراهيم عثمان هلال الحرب الإيرانية إسرائيل الرابح الأكبر بالورقة والقلم نشأت الديهي

