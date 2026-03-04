إعلان

"إيران هتهدم المعبد على اللي فيه".. مجدي الجلاد: قرار أمريكا بسحب رعاياها "احترازي"

كتب : أحمد العش

12:05 ص 04/03/2026 تعديل في 12:11 ص

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

قال الإعلامي مجدي الجلاد، الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، إن قرار الإدارة الأمريكية الأخير بشأن سحب رعايهاها من 14 دولة في الشرق الأوسط هو "قرار احترازي شبه اعتيادي"، مؤكدًا أنه لا يتعلق مباشرة بالمواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، وإنما يهدف لحماية الرعايا الأمريكيين في الخارج من أي استهداف محتمل، مضيفًا أن هذا القرار أثار قلق البعض بشأن احتمال اتساع رقعة الصراع.

متى تنتهي الحرب الإيرانية؟ مجدي الجلاد يكشف التفاصيل

وأشار " الجلاد" خلال حواره مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة الشمس، إلى أن "الحرب مخطط لها بدءًا، لكنها غير مخطط لها من حيث نهايتها"، موضحًا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قدم مؤتمرًا صحفيًا موسعًا مبنيًا على تقارير أجهزة الدولة المختلفة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة لطمأنة المواطنين.

وأوضح أن "لا توجد تقديرات عالمية دقيقة لأمد هذه الحرب"، وأن "الأهداف الحقيقية للهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران لم تكن واضحة لأي خبير، بما في ذلك حجم الخسائر المحتملة على الأطراف كافة، أولهم أمريكا نفسها".

وأكد الكاتب الصحفي، أن الحرب تحمل أهدافًا أعمق من المعلن، واصفًا إياها بـ"الحرب الصفرية"، مشددًا على أن الاستعداد للحرب يختلف عن التخطيط لليوم التالي لها، مشيرًا إلى إلى أن نجاح الضربة الأولى الأمريكية، التي أسفرت عن اغتيال نحو 39 قياديًا وإسقاط رأس النظام الإيراني علي خامنئي، يمثل إطلاق "حرب وجودية على أمة ذات عقيدة واضحة"، مع فقدان السيطرة وفق ما أكده مسؤولون إيرانيون.

وتساءل "الجلاد" عن ردة فعل إيران وإمكانية انخراط أطراف أخرى في الصراع، مؤكدًا أن الرد الإيراني سيكون "انتقاميًا جدًا" ووصفه بـ"خيار شمشون"، أي هدم المعبد مع من فيه، وهو ما يضع الحرب في إطار وجودي.

وتابع: أن الهدف الأمريكي يتمثل في تمهيد المنطقة لإسرائيل وتجهيزها للصراع العالمي القادم، مع تركيز أمريكا على ملفات أخرى كالصراع مع الصين وروسيا والحرب في أوكرانيا، معتبرًا أن النظام العالمي الحالي يُعاد ترتيبه وفق رؤية الولايات المتحدة.

وأوضح الإعلامي مجدي الجلاد، أن إيران تراهن على إطالة أمد الحرب، مشيرًا إلى صعوبة أي اجتياح بري لأراضيها بسبب طبيعتها الجغرافية، مع توقع سقوط عدد كبير جدًا من الضحايا في حال وقوعه، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويجعل السيطرة على الأحداث أكثر صعوبة.

