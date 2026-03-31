مساعد وزير الخارجية الأسبق: ترامب يوظف "الدبلوماسية المزدوجة" لترهيب القيادة الإيرانية

كتب : داليا الظنيني

09:58 م 31/03/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

قال السفير أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التحركات الأمريكية الأخيرة تجاه إيران تعكس اعتماد الرئيس دونالد ترامب على "دبلوماسية مزدوجة".

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى دمج التصعيد الميداني والتحشيد العسكري المكثف لخلق ضغط نفسي هائل على صنع القرار في طهران.

أبرز تصريحات السفير أيمن مشرفة بشأن حرب إيران

أضاف "مشرفة" في تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية" أن كافة أركان التدخل العسكري الأمريكي باتت جاهزة، مشيراً إلى رصد تحركات الفرقة 82 المحمولة جواً وتواجد حاملات طائرات وقاذفات استراتيجية في قاعدة "دييغو غارسيا"، مؤكدًا أن هذه المؤشرات اللوجستية رفعت تقديرات المحللين لاحتمالية وقوع تدخل بري إلى نحو 70%.

وقال الدبلوماسي المصري السابق إن تفعيل هذه القوة العسكرية يعتمد بشكل مباشر على مسار المفاوضات؛ ففي حال رضوخ إيران للشروط الأمريكية، قد يتم تجميد خطط الإنزال الجوي والعمليات العسكرية، سواء كانت محدودة أو شاملة.

وذكر مشرفة أن ترامب يدير هذه الأزمة بعقلية الصفقات الكبرى، حيث يتعمد رفع سقف المطالب التفاوضية لأقصى حد لإجبار الطرف الآخر على التنازل. ونوه إلى أن بعض المطالب الأمريكية تمثل "انتحارا سياسيا" للنظام الإيراني وتصل لمرحلة الاستسلام الكامل، وهو ما يقابل حتى الآن برفض إيراني وشروط مضادة وصفت بأنها تعجيزية.

اقرأ أيضًا:

اللواء أسامة كبير يكشف تفاصيل عملية "العصف المأكول" وتطورات قصف لبنان

أستاذ علوم سياسية: موازين القوة تميل لأمريكا وإسرائيل.. وإيران تركز على الصمود والندية

يوسف زيدان: إسرائيل تستخدم استراتيجية "استمالة الأقليات" لإعادة هندسة المنطقة

