الأطراف الثلاثة غير تقليدية.. عماد أديب: تحليلات الخبراء الجازمة عن الحرب صعبة التصديق

كتب : حسن مرسي

12:30 ص 31/03/2026

عماد الدين أديب

أكد المحلل السياسي عماد الدين أديب أن كثيرًا من التحليلات الجازمة التي قدمها خبراء ومحللون عن سير الحرب وموعدها وطريقتها صعب التصديق فيها، لأن الأطراف الثلاثة المعنية (أمريكا، إسرائيل، إيران) غير تقليدية ولا تخضع لنسق سلوك معتاد أو متكرر.

وقال عماد الدين أديب خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن الطرف الأمريكي يقوده الرئيس دونالد ترامب، وهو شخصية مزاجية وفردية ومتسلطة، وتصريحاته تحتوي على كم هائل من المعلومات الخاطئة، حيث رُصد في فترة رئاسته الأولى أكثر من 16 ألف كذبة أو معلومة خاطئة، بمعدل 15 كذبة يوميًا، مما يجعل مراكز الدراسات تأخذ تصريحاته بكثير من الشك.

وأوضح أن الطرف الإسرائيلي يعاني من أزمة داخلية كبيرة، إذ يقود بنيامين نتنياهو ائتلافًا ضيقًا يعتمد على أحزاب متطرفة مثل بن غفير وسموتريتش، وهو متهم بعدم المصداقية والفساد، ويحاول تقديم "جوائز" لجمهوره ليضمن الفوز في الانتخابات المقبلة.

وشدد على أن الطرف الإيراني يمثل نظام الولي الفقيه الغيبي والباطني، المنقسم بين السلطة الدينية (الحرس الثوري) والسلطة السياسية، حيث يقول طرف عكس ما يقوله الطرف الآخر تمامًا، مما يجعل التنبؤ بسلوكه وتصرفاته أمرًا شديد الصعوبة.

وأكد عماد الدين أديب أن هذه الطبيعة غير التقليدية للأطراف الثلاثة هي ما يجعل تحليلات الخبراء الجازمة والمحددة لسير الحرب وموعدها غير موثوقة، لأن المعطيات غير واضحة والسلوك غير متكرر.

وأكد المحلل السياسي عماد الدين أديب أن فهم ديناميكيات الحرب يتطلب مراعاة الطبيعة الخاصة لكل طرف: ترامب المزاجي، نتنياهو المأزوم داخليًا، والنظام الإيراني الغيبي المنقسم، مما يجعل أي تنبؤات حاسمة في هذه المرحلة محفوفة بالمخاطر.

عماد الدين أديب الحرب الإيرانية الأمريكية عمرو أديب الحكاية

تسرب نفطي.. إيران تستهدف ناقلة نفط كويتية في ميناء دبي
تسرب نفطي.. إيران تستهدف ناقلة نفط كويتية في ميناء دبي
بينها مصر ضد إسبانيا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
يظهر رغبته بالاستيلاء على نفط إيران.. ترامب ينشر فيديو أرشيفي منذ 40 عامًا
مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات

