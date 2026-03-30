وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى بعض التجار المستغلين الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر في ظل الأزمة الحالية.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن بعض التجار يرفعون السعر بشكل غير مبرر، متسائلاً: "ليه السلعة تبقى عندك في المخزن واخدها بالسعر القديم وتاني يوم ترفعها الضعف؟"

وأضاف الإعلامي أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً على أقوات الناس وأمنًا قوميًا، مشيرًا إلى أن الرقابة وحدها لا تستطيع متابعة كل محل، مما يستدعي وعيًا وضميرًا من التجار أنفسهم.

ودعا إلى التحلي بالإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن، مؤكدًا أن الدولة لن تتفرج على هذه الممارسات، وأن هناك قوانين رادعة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحًا في هذا الشأن.

وتابع عمرو أديب أن الشكاوى من تفاوت الأسعار بين المناطق والمحلات أصبحت كثيرة جدًا، وهو ما يدل على وجود تلاعب حقيقي في الأسواق.

وطالب بضرورة ضرب الرقابة بيد من حديد للحد من هذه الممارسات التي تثقل كاهل المواطنين في وقت صعب تمر به المنطقة.

وشدد الإعلامي على أن الأزمة ستمر والظروف ستتحسن، لكن المواقف هي التي تبان في مثل هذه الظروف، ومعادن الناس الحقيقية تتكشف في الأزمات، قائلاً: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

وأكد عمرو أديب على أن التاجر الذي يقف مع بلده في وقت الشدة هو الذي يستمر وينجح، بينما من يفكر في جيبه فقط سيكون أول الخاسرين عندما تستقر الأمور.