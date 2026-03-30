بعد تعرضه لوعكة صحية.. عمرو الليثي يطمئن جمهوره ويوجه رسالة للأطباء

كتب : عمرو صالح

10:02 م 30/03/2026

الإعلامي عمرو الليثي في المستشفى

تعرض الإعلامي عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، لوعكة صحية خلال الساعات الماضية.
ونٌقل الإعلامي عمرو الليثي، إلى الرعاية الفائقة في أحد مستشفيات جدة بعد إصابته بأزمة صحية خلال أدائه عمله.

ووجه اليثي الشكر لطبيبه المعالج عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا:"أشكر الدكتور تامر حجازي و بهاء الدين البشير أساتذة الحالات الحرجة بإحدى مستشفيات جدة على رعايتهم الكريمة لي بعد إصابته بأزمة صحية و الحمد لله أنا أحسن و أسأل الله أن يشفي كل مريض".

ويشغل عمرو الليثي حالياً منصب رئيس "اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي"، ويقدم برنامج "واحد من الناس" الذي على قناة الحياة.

