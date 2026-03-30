الرئيس السيسي: ضرورة تنويع مصادر الطاقة لتقليل تداعيات الأزمات -(فيديو)

كتب : أحمد العش

09:34 م 30/03/2026

جانب من كلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر إيجبس 2026

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تكاتف الجهود العالمية من أجل وقف أزمات الطاقة الحالية، مؤكدًا ضرورة العمل المشترك لتخفيف تداعياتها، ومشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة قد تكون مختلفة وأكثر تعقيدًا.

وأعرب الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر "إيجبس 2026"، عن تخوفه من أن تكون مرحلة ما بعد الأزمة أشد تأثيرًا، لافتًا إلى أن التحديات الحالية قد تتطلب استجابات أكثر فاعلية من مختلف الأطراف الدولية لمواجهة تداعياتها.

تعزيز الاستكشاف في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة عالميًا

شدد الرئيس السيسي على ضرورة قيام الشركات العاملة في قطاع الطاقة ببذل مزيد من الجهد لاستكشاف مصادر جديدة من الطاقة، سواء من الغاز أو البترول، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد الرئيس السيسي أن زيادة الاستكشاف والإنتاج في مجالات الطاقة المختلفة يسهم في تقليل التأثيرات السلبية للأزمات، داعيًا إلى تنويع مصادر الطاقة لضمان استقرار الأسواق العالمية في مواجهة التحديات الراهنة.

الرئيس السيسي يحذر من توقف المصانع

وأوضح الرئيس السيسي، أن توقف المصانع أو المنشآت الكبرى مثل مصانع الحديد والألومنيوم أو منشآت الطاقة يؤدي إلى تعطل سلاسل الإمداد، ويؤثر بشكل مباشر على توافر المنتجات في الأسواق العالمية.
وأشار الرئيس السيسي، إلى أن إعادة تشغيل هذه المنشآت بعد توقفها تتطلب وقتًا طويلًا، نظرًا لاعتمادها على شبكات إنتاج معقدة، ما يجعل تأثير توقفها ممتدًا على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

دعوة للعمل المشترك لتخفيف حدة الأزمات العالمية الحالية

دعا الرئيس السيسي، إلى العمل الجاد والمشترك بين الدول والشركات لمواجهة التحديات الحالية، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود من أجل تخفيف حدة الأزمات التي قد تواجه العالم.
واختتم الرئيس السيسي، بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي في هذه المرحلة، داعيًا إلى تكثيف العمل المشترك للحد من تداعيات الأزمات، ومشيرًا إلى أن استمرار الصراعات قد يزيد من حدة التحديات العالمية.

