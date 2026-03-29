النواب يناقش تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

كتب : نشأت حمدي

02:28 م 29/03/2026

مجلس النواب

ناقش مجلس النواب في جلسته العامة مشروع قانون مقدماً من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

عرض النائب الدكتور طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب -والتي أعدت التقرير- فلسفة مشروع القانون، والذي يأتي في إطار فلسفة تشريعية تستهدف تطوير المنظومة القانونية الحاكمة للأنشطة النووية والإشعاعية، من خلال رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء مهامها الرقابية على نحو أكثر فاعلية.

وذكر الدكتور طارق الملا، مقرر التقرير، أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن عدد من الثغرات التشريعية التي تستلزم التدخل التشريعي، بما يضمن وضوح المفاهيم وتعزيز الانضباط القانوني في هذا القطاع شديد الحساسية.

وأشار إلى أن من أبرز ملامح التعديل إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بصورة أكثر دقة ووضوحاً، بما يمنع التوسع غير المنضبط في التفسير، ويحقق الفصل بين الجهات التي تستخدم مصادر إشعاعية وبين المنشآت الخاضعة فعلياً للرقابة النووية والإشعاعية، فضلاً عن تحديث شامل لمنظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، مع مراعاة الضوابط الدستورية الحاكمة.

مجلس النواب الأنشطة النووية الإشعاعية طارق الملا قانون رقم 7 لسنة 2010 هيئة الرقابة النووية تراخيص تشريعات الطاقة

