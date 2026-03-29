إعلان

الحكومة: احتياطيات آمنة من السلع وخطط لضبط الأسواق والأسعار

كتب : محمد سامي

02:24 م 29/03/2026

سوق اليوم الواحد ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة جهود الحكومة لتوفير وإتاحة السلع الأساسية للمواطنين.

وبحسب بيان، أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات المستمرة لمختلف مسئولي الدولة، لمتابعة مستجدات وتداعيات أزمة الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وما صاحب ذلك من تأثيرات سلبية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، في ذات السياق، إلى جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية لتوفير وإتاحة مختلف متطلبات المواطنين من السلع والمنتجات بالكميات والاسعار المناسبة، وما يتم في هذا الإطار من تأمين احتياطيات كافية لفترات زمنية طويلة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والتوازن في حركة الأسواق والأسعار.

وفى هذا الصدد، تم التأكيد خلال الاجتماع، على توفير احتياطيات آمنة من مختلف السلع الأساسية، تكفى لمدد زمنية طويلة، واستعراض خطط التوسع في إقامة وإتاحة المزيد من منافذ البيع الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، واتحاد الغرف التجارية، بما يحقق التوزيع العادل بين مختلف مناطق الجمهورية، ويسهم في توفير مختلف متطلبات المواطنين من السلع والمنتجات.

كما استعرض الاجتماع، إمكانية التوسع في تطبيق فكرة سوق اليوم الواحد، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، تعظيما لما تتيحه هذه الفكرة من حصول المستهلك على المنتجات من المنتج مباشرة، فضلا عما توفره من ميزة تنافسية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع، على الاستمرار في تنفيذ المزيد من الحملات الرقابية من جانب مختلف الأجهزة المعنية، وذلك بما يسهم في حدوث مزيد من الانضباط والاستقرار في حركة الأسواق، وهو ما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بالجودة المطلوبة والسعر العادل.
جاء ذلك، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، زعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء حازم يحيى، مساعد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوق اليوم الواحد التموين الأسواق الحكومة الأسعار السلع الأساسية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

المشهد مرتبك.. لماذا تأخرت قرارات تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة والقليوبية؟
رابطة تجار السيارات تحذر من موجة ارتفاع جديدة وتكشف "عودة الأوفر برايس"
4 ضغوط محلية وعالمية.. لماذا قفز سعر الدولار إلى مستوى تاريخي اليوم؟
مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"