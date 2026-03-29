استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفد من إحدى شركات القطاع الخاص، لمتابعة الموقف التنفيذي لموضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

أوضح "جمبلاط" أن اللقاء شهد بحث مستجدات تعاون الجانبين في تصنيع الطلمبات الغاطسة محليًا بقدرات مختلفة (30 و37 و45) ك وات، والتي تمثل العمود الفقري في محطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتلبية هذه النوعية من الطلمبات لمتطلبات مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه تم خلال اللقاء كذلك مناقشة الخطوات التنفيذية للتصنيع المشترك للمحركات الكهربائية، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

من جانبهم أعرب ممثلو الشركة عن سعادتهم بالتعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربي وتطلعهم إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين، فى ضوء ما تتميز به شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية على أعلى مستوى، ومشاركتها بفاعلية فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالدولة.