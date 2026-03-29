"جمبلاط" يتابع مستجدات تصنيع الطلمبات الغاطسة داخل شركات الإنتاج الحربي

كتب : أحمد الجندي

12:42 م 29/03/2026

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإن

استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفد من إحدى شركات القطاع الخاص، لمتابعة الموقف التنفيذي لموضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

أوضح "جمبلاط" أن اللقاء شهد بحث مستجدات تعاون الجانبين في تصنيع الطلمبات الغاطسة محليًا بقدرات مختلفة (30 و37 و45) ك وات، والتي تمثل العمود الفقري في محطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتلبية هذه النوعية من الطلمبات لمتطلبات مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

اقرأ أيضاً:

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وحالة من عدم الاستقرار بالأجواء الأيام المقبلة

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه تم خلال اللقاء كذلك مناقشة الخطوات التنفيذية للتصنيع المشترك للمحركات الكهربائية، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

من جانبهم أعرب ممثلو الشركة عن سعادتهم بالتعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربي وتطلعهم إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين، فى ضوء ما تتميز به شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية على أعلى مستوى، ومشاركتها بفاعلية فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالدولة.

فيديو قد يعجبك



مقارنة بين جيلي كولراي وسوإيست S05 في مصر بعد الزيادات الأخيرة
أخبار السيارات

مقارنة بين جيلي كولراي وسوإيست S05 في مصر بعد الزيادات الأخيرة
إتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل.. فما الأسباب؟
أخبار البنوك

إتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل.. فما الأسباب؟
الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات
حوادث وقضايا

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات
النواب يوافق على قانون "الأنشطة النووية" ويرفع جلسته العامة
أخبار مصر

النواب يوافق على قانون "الأنشطة النووية" ويرفع جلسته العامة
انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين بقرية بي العرب في المنوفية
أخبار المحافظات

انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين بقرية بي العرب في المنوفية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 ضغوط محلية وعالمية.. لماذا قفز سعر الدولار إلى مستوى تاريخي اليوم؟
مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"