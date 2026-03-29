أحال المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، عددا من الاتفاقيات الدولية للجان النوعية.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، كالتالي:

قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 108 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)، المركز الدولي للأسماك.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024 الصادر بإقرار "زيادة رأس مال الصندوق، وكذا تعديل المواد (11)، (12)، (15)، (18)، (21)، (22)، (23) من اتفاقية تأسيس الصندوق"، وأحالهما رئيس المجلس إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية

كما أحال رئيس المجلس مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، كالتالي:

1) مشروع قـانون مقدم من العضو نشوى الشريف و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض احكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

2) مشروع قـانون مقدم من العضو نشوى الشريف و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم العمالة المنزلية، وأحالهما رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية

3) مشروع قـانون مقدم من العضو نشوى الشريف و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض احكام القانون رقم 121 لسنة 1983 في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، وأحاله رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة، والخطة والموازنة.

4) مشروع قـانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، والقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، والقانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وأحاله رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة من لجان الاسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والإعلام والثقافة والآثار.