الأرصاد لـ المواطنين: أمطار متفاوتة على هذه المناطق.. وتقل تدريجيًا في



أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أنه في ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس، فإن آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس يشير إلى استمرار فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وخليج السويس وسيناء تقل تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.

وأضافت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك": استمرار الغطاء السحابي ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء، مؤكدة أنه مع استمرار سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناه والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء وخليج السويس ومناطق من شمال الصعيد تزداد شدتها على بعض المناطق.

وأشارت إلى تقدم السحب الممطرة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية "بورسعيد- دمياط" ومدن القناه، بالإضافة إلى استمرار السحب الممطرة على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وخليج السويس وسيناء، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء.