الأرصاد: البلاد دخلت رسميًا فصل الربيع.. والتقلبات الجوية السريعة سمته البارزة

كتب : حسن مرسي

10:44 م 28/03/2026

تقلبات الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد دخلت رسميًا فصل الربيع، الذي يتميز بالتقلبات الجوية السريعة والحادة وتغيرات ملحوظة في درجات الحرارة خلال فترات قصيرة.

وقالت الدكتورة منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس" إن حالة الطقس شهدت أمس استقرارًا نسبيًا، بينما ارتفعت درجات الحرارة اليوم لتسجل أعلى من المعدلات الطبيعية، ليسود طقس مائل للحرارة نتيجة نشاط الرياح الجنوبية التي ساهمت في هذا الارتفاع المؤقت، مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في عدد من المناطق.

وأضافت أن الساعات المقبلة ستشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، مع امتداد فرص الأمطار بشكل خفيف إلى بعض المحافظات الداخلية، لافتة إلى أن كميات الأمطار ستزداد غدًا بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة على أغلب السواحل الشمالية.

وأشارت منار غانم إلى احتمالية تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر، مؤكدة أن تأثيرها سيكون محدودًا بسبب نشاط الرياح، محذرة من أن الطقس المتقلب يستدعي الحذر أثناء القيادة.

ونصحت المواطنين بعدم التسرع في تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية، نظرًا للتقلبات الجوية السريعة بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

وأكدت الدكتورة منار غانم على أن فصل الربيع معروف بطبيعته المتقلبة، ودعت إلى متابعة النشرات الجوية يوميًا للتعامل مع التغيرات السريعة في الأحوال الجوية.

فيديو قد يعجبك



"صارعت الموت على أجهزة التنفس الاصطناعي".. الشحات مبروك يكشف كواليس وفاة
زووم

"صارعت الموت على أجهزة التنفس الاصطناعي".. الشحات مبروك يكشف كواليس وفاة
باكستان تعلن موافقة إيران على السماح بمرور 20 من سفنها عبر مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

باكستان تعلن موافقة إيران على السماح بمرور 20 من سفنها عبر مضيق هرمز
وصول أكثر من 3500 جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط.. هل تمهد واشنطن لحرب برية؟
شئون عربية و دولية

وصول أكثر من 3500 جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط.. هل تمهد واشنطن لحرب برية؟
نسرين طافش في الجيم وياسمين صبري بإطلالة رقيقة..لقطات نجوم الفن خلال 24
زووم

نسرين طافش في الجيم وياسمين صبري بإطلالة رقيقة..لقطات نجوم الفن خلال 24
اضطرابات وغلاء.. كيف أثرت حرب إيران على اقتصاد العالم؟
اقتصاد

اضطرابات وغلاء.. كيف أثرت حرب إيران على اقتصاد العالم؟

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب