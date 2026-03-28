أكد الإعلامي أحمد موسى، أن شعوب العالم بأكمله تتعامل مع أزمة الحرب بين إيران وأمريكا بمزيد من قوة التحمل.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن لا أحد كان يريد هذه الحرب، لكن مصر تقوم بجهود كبيرة وضخمة من أجل إحداث التهدئة وإنهاء الصراع قبل أن يتسع.

وأضاف موسى أن وزير الخارجية يقوم بجولات واتصالات مكثفة مع مختلف دول العالم لبحث سبل التهدئة في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مصر هي أكثر بلد اشتغلت لإحداث التهدئة وإنهاء حرب إيران.

وأشار إلى أن القاهرة تتحدث مع العالم كله من أجل وقف الحرب ومنع تحولها إلى صراع شامل في الإقليم.

وتابع أحمد موسى أن مصر تتحرك وحدها في وسط النيران والصواريخ من أجل أمن وسلامة دول الخليج والمنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية متواصلة على المستويين الدبلوماسي والسياسي لاحتواء الأزمة.

وأكد مقدم "على مسئوليتي" أن القاهرة تدرك خطورة الموقف وتسعى بكل قوة لتجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبح وكالة أنباء بحد ذاته، حيث يحرك العالم ويضرب البورصة العالمية وأسعار الغاز والبترول كما يشاء دون أي رادع.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن نائب الرئيس الأمريكي أعلن اليوم عن ارتفاع متوقع في أسعار البترول، وطلب من المواطن الأمريكي مزيدًا من التحمل لحين انتهاء الحرب.

